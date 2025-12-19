POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundSuper Raptor, de Romain Duquesne

Super Raptor, de Romain Duquesne

ATLANTI-CULTURE

19 décembre 2025

Théâtre : Super Raptor, de Romain Duquesne

Joyeux Noël !

Photo of Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops Go to Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

théâtre , culture , Noël , famille

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops image
Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Mercosur : mais pourquoi la France est-elle incapable de comprendre que l’Amérique du Sud est le principal continent à pouvoir être un vrai allié économique ?
2Derrière le succès du lancement d'Ariane 6, le retard accumulé grandissant par l’Europe dans la course à l’espace
3Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
4Un an après sa réélection, Donald Trump a réussi à provoquer un véritable boom industriel. En Chine…
5Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Financé par tous, cru par personne ? Le gros malaise de l’audiovisuel public en Commission d’enquête parlementaire