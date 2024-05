Théâtre : "Montaigne. Les essais" de Hervé Briaux : Montaigne, un ami pour la vie

Les textes de Montaigne sont brillants, pleins d’esprit, de bon sens, et parfois contradictoires, ce qui ne semble pas gêner le penseur. Toutes les recherches de cet auteur, infatigable curieux de la société de son époque, vont vers une quête de l’humanité et de la connaissance de soi pour mieux se comprendre et rester bienveillant envers autrui. Il adhère à la fameuse maxime de Socrate : « connais-toi toi-même ».

Le comédien a sélectionné les textes les plus représentatifs de Michel de Montaigne, et les restitue avec enthousiasme et éloquence. Il n’est jamais à court d’une petite anecdote pour rendre son récit encore plus vivant.

La petite salle du théâtre, éclairée sobrement, accentue le côté intimiste des propos de Montaigne, et donne une impression d’entre-soi très agréable.