9 novembre : Edgar Wright prend la parole sur scène lors de la première new-yorkaise de “The Running Man” à l’AMC Lincoln Square 13, le 9 novembre 2025, à New York.

© 2025 Getty Images

POP-CORN

19 novembre 2025

The Running Man est l’un des films les plus drôle de l’année

Edgar Wright ressuscite The Running Man, presque quarante ans après la version portée par Schwarzenegger, avec une adaptation plus fidèle à Stephen King et un regard acéré sur une société fascinée par la violence-spectacle.

Photo of Matt Jacobsen
Matt Jacobsen Go to Matt Jacobsen page

5 min de lecture

MOTS-CLES

film , culture , Cinéma

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Matt Jacobsen image
Matt Jacobsen

Maître de conférences senior en histoire du cinéma à la School of Society and Environment, Queen Mary University of London