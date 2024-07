Test de QI : peut-on augmenter ses scores en s’entraînant ?

La science révèle que, que l'on soit enfant ou adulte, il est possible d'améliorer ses performances aux tests cognitifs. Cela dit, cela ne vous rendra pas plus intelligent.

La plupart des adultes n'ont jamais à passer de test de QI. Mais les tests d'évaluation des capacités cognitives des élèves, tels que le test d'aptitude cognitive sont utilisés dans les écoles du monde entier. Ces tests sont très similaires aux tests de QI. Si les enfants peuvent avoir du mal à les passer, il est possible que ce soit encore plus pénible pour les parents.

Fernand Gobet est chercheur en sciences cognitives et s'intéresse aux transitions de carrière, à l'apprentissage, à l'acquisition du langage, à l'expertise et à la découverte scientifique computationnelle. Il est actuellement professeur de recherche à la London School of Economics, professeur de psychologie à l'université de Roehampton et chercheur principal honoraire à l'université de Liverpool.

Giovanni Sala est maître de conférences en psychologie à l'université de Liverpool (Royaume-Uni), où il a obtenu un doctorat en 2017. Ses travaux portent sur la construction de modèles statistiques de la cognition humaine dans des contextes expérimentaux et éducatifs. Il s'intéresse notamment à l'étude des corrélats cognitifs et biologiques du vieillissement réussi, à la relation entre l'intelligence et la performance des experts, et à l'évaluation des programmes d'entraînement cognitif/cérébral.

Mettez-vous un instant à la place d'un parent dont l'enfant a obtenu un score Cat (cognitive ability test) inférieur à la moyenne. Une foule de questions désagréables peuvent vous venir à l'esprit. Cela signifie-t-il qu'il n'entrera pas dans une grande université ? Et qu'en est-il de sa carrière ?

Quelque temps après cette réflexion, une autre idée vous traverse l'esprit. Si les résultats à ces tests sont importants, est-il possible de les améliorer de la même manière que l'on améliore toute autre chose, c'est-à-dire en s'exerçant ?

La longue histoire des tests

Les tests standardisés ont une longue histoire dans l'éducation et sont parfois utilisés par les entreprises dans le cadre de l'embauche. L'exemple le plus notable est probablement l'examen de la fonction publique chinoise. Cette évaluation extrêmement difficile a été introduite sous la dynastie Sui (581-618 apr. J.-C.) pour sélectionner les candidats à la bureaucratie impériale, un travail de grand prestige.

Peu de choses ont changé. À l'instar de la Chine impériale, les établissements d'enseignement du monde entier testent aujourd'hui les étudiants sur un large éventail de compétences, qu'il s'agisse de connaissances disciplinaires ou d'aptitudes cognitives. Aux États-Unis, les examens SAT sont aujourd'hui utilisés pour filtrer les candidatures aux universités prestigieuses. Tester les élèves sur des sujets tels que les mathématiques, l'alphabétisation et les sciences est tout aussi logique aujourd'hui qu'il y a 14 siècles.

C'est un moyen de déterminer si les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour devenir des citoyens cultivés, responsables et productifs. Ce qui est moins évident, et plus controversé, c'est ce que les tests cognitifs scolaires apportent.

Les tests cognitifs consistent généralement en une série de tâches permettant d'évaluer diverses capacités intellectuelles. Par exemple, la dernière version du Cat mesure quatre capacités cognitives : le raisonnement verbal, le raisonnement non verbal, le raisonnement quantitatif et le raisonnement spatial.

Les personnes qui réussissent une tâche cognitive particulière sont plus susceptibles de réussir d'autres tâches cognitives. Les tâches cognitives sont donc liées les unes aux autres et ne font pas appel à des connaissances acquises. L'homme doit donc posséder une capacité mentale générale lui permettant de résoudre des problèmes intellectuels peu familiers et non liés à un sujet. C'est ce que nous appelons l'intelligence.

Le résultat obtenu à un test cognitif complet est généralement désigné par le terme "QI". Mais les scores de QI ne sont que des approximations de l'intelligence. Il est essentiel de noter que ces résultats sont étroitement liés aux performances scolaires.

En fait, le QI est de loin le meilleur indicateur des résultats scolaires et un important indicateur de la réussite professionnelle. Les tests cognitifs constituent donc un moyen utile et relativement fiable de prédire les résultats dans la vie réelle.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron, pas en étant intelligent

Une bonne performance aux tests cognitifs est un signe d'intelligence. L'intelligence est utile pour atteindre les objectifs de la vie.

Les performances aux tests cognitifs s'améliorent avec la pratique. Par exemple, une étude a montré que le simple fait de passer deux fois un test de raisonnement non verbal commun augmente les résultats d'environ l'équivalent de huit points de QI.

Il est donc probable qu'un enfant qui passe un test tel que le Cat une deuxième fois obtienne de meilleurs résultats que la première fois. Plusieurs séries de tests répétés produisent des effets similaires, voire plus importants, sur plusieurs tests cognitifs, même s'il faut s'attendre à un palier.

De même, les adultes qui pratiquent plusieurs fois le même test d'intelligence peuvent améliorer leurs performances en apprenant la logique qui sous-tend les questions. C'est pourquoi les tests standardisés, tels que celui utilisé par Mensa, ne sont pas accessibles au public.

Néanmoins, améliorer son score en s'entraînant ne prouve pas que l'on a gagné en intelligence. Comme nous l'avons vu, les tests cognitifs ont été conçus pour mesurer l'intelligence en exposant les personnes à de nouveaux éléments.

Si vous avez l'occasion de vous familiariser au préalable avec un test cognitif, le résultat du test mesurera, dans une certaine mesure, votre expertise dans l'exécution du test plutôt que votre intelligence. En d'autres termes, le fait de s'entraîner à un test cognitif rend les résultats du test ininterprétables.

Pour étayer l'affirmation selon laquelle l'entraînement à des tâches cognitives particulières rend les gens plus intelligents, il faut montrer que les gens montrent des améliorations dans des tâches cognitives et académiques qui n'ont rien à voir avec les tâches auxquelles ils se sont entraînés.

L'idée d'améliorer l'intelligence par l'entraînement à des tâches cognitives date d'au moins quelques décennies. Toutefois, les données disponibles vont dans le sens contraire. Alors que les personnes s'améliorent systématiquement dans les tâches entraînées (ou les tâches similaires), cela n'a aucun effet sur les tâches non familières en rapport avec l'intelligence.

Entraîner votre enfant à obtenir de bons résultats au Cat ou à tout autre test cognitif peut avoir des objectifs pratiques. Par exemple, certains lycées semblent utiliser le Cat dans leur processus de sélection. Cela peut également renforcer la confiance en soi de l'enfant.

Cela dit, l'intelligence ne se forme pas.

Toutefois, les compétences scolaires et professionnelles ne le sont pas. Bien qu'une intelligence élevée soit un avantage considérable, la réussite scolaire et professionnelle ne dépend pas entièrement d'elle. Le travail acharné, la classe sociale, la personnalité, la curiosité, la créativité et même la chance ont souvent un effet important sur la vie des individus.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.