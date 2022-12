Heinrich Reuss, descendant d'une maison princière, organisait des réunions conspirationnistes.

Sergej Sumlenny est un journaliste, politologue et écrivain d'origine russe.

Je vois que beaucoup de ceux qui ne vivent pas en Allemagne ne connaissent pas le mouvement d'extrême droite "Reichsbürger" (citoyens impériaux), car ses membres ont été arrêtés aujourd'hui pour la prétendue préparation d'un coup d'État. Permettez-moi de commencer ce fil sur les détails de cette théorie du complot.

Le Reichsbürger pense que l'État allemand moderne, la République fédérale d'Allemagne, est un faux. Ils pensent que ce n'est pas un État, mais une entreprise privée (GmbH, German for Ltd.). Ils ont de nombreuses explications à cela, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Important est que comme ils pensent que l'Allemagne est une entreprise privée, fondée en 1949 par les Alliés, aucun pouvoir d'état ne vient d'elle. Pas d'impôts, pas de police, pas de lois, rien. Le "véritable" État allemand pour eux est le Reich allemand (Empire), qui, selon eux, existe légalement, mais sans institutions.

Alors ils "forment" ces institutions "provisoires" (ils délivrent même des "passeports du Reich" et essaient de voyager avec eux à l'étranger), forment des "gouvernements", des "parlements" etc. en tant qu'institutions "provisoires", et rêvent de la "restauration" du « vrai Reich ».

Vous diriez, ces gens sont fous. Mais ils sont assez nombreux et actifs. Le service de renseignement allemand BfV les désigne régulièrement dans son rapport annuel comme l'une des plus grandes menaces pour la démocratie allemande. Le BfV a même une page séparée dessus :

Ce qui est important : de nombreux membres du mouvement Reichsbürger sont d'anciens policiers, officiers de l'armée ou autres fonctionnaires. Je n'ai lu aucune explication à cela. Ma supposition audacieuse est que cette théorie du complot est TRÈS allemande dans la mesure où elle est légaliste. Par exemple, il "explique" le "faux" statut de l'État allemand à l'aide d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec les articles de la Loi fondamentale allemande, avec le processus d'adoption de la Loi fondamentale allemande, etc. C'est en fait une diarrhée légaliste (désolé) et très allemande.

Il n'est donc pas surprenant que ceux qui travaillaient au sein de l'État allemand et qui aiment le labyrinthe juridique attrapent cet appât. Parce que c'est leur passion ! Pour le service de renseignement, c'est vraiment mauvais, car ces gens sont bien connectés et savent de l'intérieur comment fonctionne la police.

Un autre groupe important au sein du mouvement est les aristocrates allemands, en particulier ceux de la partie orientale de l'Allemagne. Ce n'est pas seulement parce que certaines parties des mouvements sont monarchistes, mais aussi parce que l'aristocratie est-allemande s'est sentie en quelque sorte trahie après l'unification.

Alors que les aristocrates espéraient que l'unification signifierait la restitution et le retour de tous leurs biens, qui ont été volés par les communistes après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été complètement déçus, car cela ne s'est pas produit. Cela a conduit à une certaine radicalisation de nombre d'entre eux.

Beaucoup ont rejoint le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), mais certains ont opté pour des voies plus radicales comme les Reichsbürgers. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat ? La scène d'extrême droite allemande est large et active. Ce n'est qu'au cours des dernières années que plusieurs groupes armés ont été neutralisés.

En 2000-2007, un groupe néonazi "National Socialist Underground" (NSU) a organisé une série d'attentats terroristes comprenant des attentats à la bombe et des fusillades, tuant principalement des migrants turcs, mais aussi un policier. Le groupe central de NSU était composé de 3 personnes, mais la police a cru que jusqu'à 150 personnes appartenaient à des partisans du groupe principal de tueurs. Beaucoup pensent que la NSU ne pourrait pas agir aussi longtemps sans le soutien de la police ou des services de renseignement. En 2018, l'affaire a été classée par les autorités pour 120 ans (!)

En 2017, les autorités allemandes ont arrêté un groupe de soldats allemands actifs, incl. leur chef, le 1er lieutenant de la Bundeswehr, qui a volé à plusieurs reprises des armes et des munitions et planifié un coup d'État armé. Le leader s'est même enregistré comme "réfugié syrien" (il n'était pas un migrant).

On pense qu'il a planifié une attaque terroriste sous un faux drapeau (en tant que "migrant"), avec le coup d'État suivant. Il a été arrêté à l'aéroport de Vienne avec une arme obtenue illégalement.

En 2018-2020, de nombreux soldats actifs et retraités de l'unité d'élite KSK de la Bundeswehr (quelque chose comme Delta Force) ont été arrêtés pour vol d'armes et de munitions, préparant une guérilla. Ils ont également stocké les SS et d'autres emblèmes nazis.

Les autorités allemandes croyaient que ces soldats de l'unité d'élite du KSK appartenaient au réseau clandestin néonazi "Hannibal", réunissant d'anciens soldats d'élite, des juges, des officiers d'unités de police d'élite, etc. d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, se préparant pour le "Jour X".

En 2019, dans l'est de l'Allemagne, les autorités de la ville de Rostock ont arrêté un groupe de policiers qui avaient volé des armes à feu, des explosifs et des dizaines de milliers de cartouches. L'opération était si secrète que ce n'est pas la police locale, mais la police d'une autre région qui a été utilisée https://taz.de/Polizei-in-Mecklenburg-Vorpommern/!5679565/ 18/x

Donc finalisation - oui, l'Allemagne a BEAUCOUP de groupes d'extrême droite, qui sont bien armés, bien entraînés et absolument imprudents. Il n'est pas clair à ce jour dans quelle mesure les forces de l'ordre et les services de renseignement allemands sont infestés par les partisans de ces groupes.

La raison pour laquelle vous ne le savez pas peut être la même que celle pour laquelle vous ne savez pas que l'aéroport de Berlin a été construit avec un retard de 12 ans. C'est tout simplement trop terrible et écrasant et ne correspond pas à l'image d'une Allemagne rationnelle et qui fonctionne bien.

Et oui, en tant que personne qui se concentre principalement sur l'Ukraine, je ne peux pas quitter ce fil sans ajouter mon sarcastique "mais parlons toutes ces années des néonazis en Ukraine".

Tous les groupes terroristes d'extrême droite ne sont pas liés au Reichsbürger, et tous les partisans du Reichsbürger ne sont pas des terroristes (potentiels).