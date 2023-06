"Sursis" de Pierre De Grandi : récit autobiographique d’une fin de vie consciente, programmée avec certitude par un cancer dont l’échéance est proche mais encore incertaine

Poussé vers la sortie par un mal incurable qui ne lui laisse aucune illusion, Pierre de Grandi formule dans cet ouvrage ce que chacun aimerait concevoir, sans oser pour autant ni le dire, ni même l’écrire dans de pareilles circonstances ! Les questions se bousculent : qu’y aura-il après la mort ? Que restera-t-il des œuvres et de la lignée de l’auteur au terme d’une vie dense, dévouée surtout à son art et à ses malades ? Que deviendront ses proches ? Qu’adviendra-t-il de l’amour, de l’engagement et des passions qu’il partagea avec eux ?

Aucune grandiloquence : ce récit est aussi précis qu’un diagnostic chirurgical ; une pensée claire, posée mais sensible ; une langue élégante et précise ; un exposé toujours direct mais discret… Ses moyens, parfaitement maîtrisés, servent une pensée ferme et témoignent d’une personnalité équilibrée, savante et toujours responsable. S’il n’était pas Suisse et (un peu) Italien de cœur, on aurait pu associer notre auteur aux Français des Lumières, prolongement moderne du plus français des auteurs vaudois : Benjamin Constant !