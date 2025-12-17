TOUR DE MAGIE

17 décembre 2025

Stranger Things a retenu notre attention grâce à un usage habile de la « hantologie » — l’analyse d’un psychologue

Le succès durable de Stranger Things repose autant sur son univers horrifique que sur sa capacité à mobiliser des mécanismes psychologiques profonds. En combinant fascination pour le macabre et nostalgie du passé, la série active ce que les philosophes appellent la « hantologie », offrant ainsi une expérience émotionnelle et symbolique particulièrement puissante.