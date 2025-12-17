POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des fans participent à l’événement cycliste Netflix « Stranger Things » 5 Los Angeles CicLAvia Bike Ride, le 23 novembre 2025 à Hollywood, en Californie.

©

Des fans participent à l’événement cycliste Netflix « Stranger Things » 5 Los Angeles CicLAvia Bike Ride, le 23 novembre 2025 à Hollywood, en Californie.

TOUR DE MAGIE

17 décembre 2025

Stranger Things a retenu notre attention grâce à un usage habile de la « hantologie » — l’analyse d’un psychologue

Le succès durable de Stranger Things repose autant sur son univers horrifique que sur sa capacité à mobiliser des mécanismes psychologiques profonds. En combinant fascination pour le macabre et nostalgie du passé, la série active ce que les philosophes appellent la « hantologie », offrant ainsi une expérience émotionnelle et symbolique particulièrement puissante.

Photo of Edward White
Edward White Go to Edward White page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Stranger Things , série , culture , hantologie , psychologue , nostalgie , passé

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Edward White image
Edward White

Doctorant en psychologie, Université de Kingston

Populaires

1La génération Z connaît plus de burn-out professionnel que n’importe quelle autre classe d’âge et voilà pourquoi
2La Chine inonde les marchés européens, principalement parce que sa demande intérieure est volontairement en panne
3LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
4La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
5Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
6Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
7Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème