Souvenons-nous du joueur de flûte de Hamelin !

La stratégie déployée par Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne des législatives va-t-elle lui permettre de triompher lors du second tour dimanche ?

D’après la légende racontée par Grimm, un joueur de flûte vint un jour dans la ville de Hamelin. Les habitants de cette cité allemande ayant refusé de le payer pour les services qu’il leur avait rendus, il joua de nouveau de son instrument. Envoûtés par la mélodie, les enfants de Hamelin le suivirent et on ne les revit jamais. Ainsi fonctionne Mélenchon.



Il ne se sert pas d’une flûte mais de son verbe. Son succès est incontestable, notamment auprès des jeunes. Il a la voix qui porte, le timbre haut. Et il répète ce que les jeunes ont envie d’entendre. Avec des mots magiques et entraînants : "révolution, insurrection, révolte, dégagisme”.



Tout près de nous, il agit comme tous les dictateurs ou apprentis dictateurs. Avec des discours répétitifs et révolutionnaires susceptibles de subjuguer les foules : “vous verrez, avec moi, plus rien ne sera pareil !”



Mélenchon l'enchanteur est un escroc doublé d'un charlatan. Pour le moment ça marche. Mais pas pour toujours. On sait comment finissent les dictateurs et les apprentis dictateurs.

