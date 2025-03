Monde du travail

SOS sociabilité au bureau : les jeunes qui arrivent sur le marché du travail peinent à s'adapter aux codes de l’entreprise, voilà comment les y aider

Malgré les inquiétudes persistantes concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, les études montrent que les employeurs accordent de plus en plus d'importance à ce que seuls les travailleurs humains peuvent offrir : les compétences non techniques. Il s'agit notamment de savoir comment communiquer avec les collègues, mettre les autres à l'aise et gérer les conflits.