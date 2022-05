Cet engouement subit des français et des jeunes « de bonne famille » ! Pour l’extrême gauche est entre autres le résultat de l’absence de pédagogie sur l’économie de marché qui est à son niveau zéro. Le MEDEF, la CPME, l’UIMM…, ne seraient-ils pas dans leur rôle, pour commenter les répercussions dramatiques qui seraient la conséquence de la « générosité dictatoriale » mélenchoniste ? La discrétion est de rigueur. On sourit sans mot dire à une Première ministre de gauche et Mélenchon est érigé comme une figure compatible avec la République puisque le Président qui a estimé qu’ils « ont des valeurs communes ». Tandis que la droite, muette, fait l’autruche et lèche ses plaies.

Nous nous devons particulièrement en cette période électorale de faire de la pédagogie auprès de tous. Peut-on expliquer à tous les Français que le SMIC à 1.400 euros en pleine crise des matières premières c’est mettre des entreprises en très graves difficultés ? Qu’une sixième semaine de congés payés impacterait toute la production ? Idem pour les semaines de 32 heureset le reste. Mais bien plus, celaprouve la disparition de la responsabilité individuelle. On ne peut pas accepter de vivre avec des injonctions contradictoires pour les entreprises en particulier : relocaliser – non ! pas d’usines chimiques ça pollue – réduisons le temps de travail – ne touchez pas à mon champ pour mettre votre usine – Arrêtez le CO2 mais donnez-nous des chèques essence… Et ce, dans tous les domaines.

Il faut rêver de « minarchisme » c’est-à-dire selon Frédéric Bastiat, une pensée au-delà du libéralisme qui préconise un État minimal dont la légitimité repose sur un socle limité.

Le Président de la République a promis une « nouvelle méthode » ! Elle doit s’inspirer de cette frugalité régalienne. Et puis, introduire du bons sens : pas un décret, pas une loi (hors des missions régaliennes) qui ne doivent faire l’objet d’un examen simple, par les forces vives du pays : entrepreneurs et citoyens. On les consulte – on les écoute ! c’est aussi cela la République, de nature à récréer l’adhésion des français autour de leur gouvernement.

Quand l’économie du pays est menacée par un programme électoral, quel qu’il soit, c’est un devoir de réagir, au-delà de la neutralité politique : la vie de chacun de nous en dépend.

Le terme de libéralisme a été rayé de cette campagne et depuis longtemps… C’est pourtant la garantie de la liberté d’entreprendre et la mobilisation pour la responsabilité individuelle.

ETHIC lance aujourd’hui une pétition « SOS : libéralisme en danger ! » surchange.org. Signez !