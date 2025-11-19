POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

© LIONEL BONAVENTURE / AFP

NUMERIQUE

19 novembre 2025

Sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique : énième bûcher des bonnes volontés

La France comme l’Allemagne sont-elles vraiment prêtes à autre chose que des mots et des proclamations d’intention grandiloquentes et à assumer les changements radicaux de posture, de législation et de fiscalité comme d’énergie que cela suppose ?

Photo of Fabrice Epelboin
Fabrice Epelboin Go to Fabrice Epelboin page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.