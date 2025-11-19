Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
© LIONEL BONAVENTURE / AFP
NUMERIQUE
19 novembre 2025
Sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique : énième bûcher des bonnes volontés
La France comme l’Allemagne sont-elles vraiment prêtes à autre chose que des mots et des proclamations d’intention grandiloquentes et à assumer les changements radicaux de posture, de législation et de fiscalité comme d’énergie que cela suppose ?
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.