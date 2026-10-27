RECETTE POUR PERDRE

SMIC trop élevé + 35 h : le cocktail toxique qui asphyxie les classes moyennes françaises

Vingt-cinq ans après leur adoption, les 35 heures n’ont eu au total aucun effet sur l’emploi : les 600 000 postes détruits ont été compensés par les allègements de charges. Mais ce dispositif a laissé une facture durable. En tirant le SMIC vers le haut sans que les salaires médians suivent, il a tassé la hiérarchie des rémunérations et rendu toute augmentation coûteuse pour les entreprises. Les classes moyennes salariées en font les frais, alors que les gains de productivité, autour de 0,6 % par an, ne leur offrent aucune perspective.