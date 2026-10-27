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Une photographie prise le 24 avril 2023 à Lille montre des figurines de travailleurs disposées autour des lettres formant SMIC, acronyme de « salaire minimum de croissance garanti ». Le montant de ce salaire minimum augmentera de plus de 2 % à compter du 1er mai 2023, comme l’a annoncé le Premier ministre français le 14 avril 2023.
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RECETTE POUR PERDRE

27 octobre 2026

SMIC trop élevé + 35 h : le cocktail toxique qui asphyxie les classes moyennes françaises

Vingt-cinq ans après leur adoption, les 35 heures n’ont eu au total aucun effet sur l’emploi : les 600 000 postes détruits ont été compensés par les allègements de charges. Mais ce dispositif a laissé une facture durable. En tirant le SMIC vers le haut sans que les salaires médians suivent, il a tassé la hiérarchie des rémunérations et rendu toute augmentation coûteuse pour les entreprises. Les classes moyennes salariées en font les frais, alors que les gains de productivité, autour de 0,6 % par an, ne leur offrent aucune perspective.

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MOTS-CLES

Economie , smic , 35h , productivité , entreprises , travail , salaire médian , stagnation , inflation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

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