Si vous pensiez que "Ted Lasso" n’était qu’une série à succès, détrompez-vous : voilà les précieuses leçons de management qu’on peut en tirer

Les équipes et les comédiens de la série Ted Lasso lors d'une avant-première à Los Angeles.

La comédie à succès d'Apple TV, Ted Lasso, est de retour pour une troisième saison. L'entraîneur américain bien intentionné, bien que maladroit, de l'équipe de football anglaise fictive AFC Richmond est connu pour ses discours de motivation. Prenons cet exemple de la première série :

Vous avez tous joué un sacré jeu là-bas. Nous n'avons peut-être pas gagné, mais vous avez définitivement réussi… Je veux que vous soyez reconnaissant de traverser ce triste moment avec tous ces autres gens. Parce que je vous promets qu'il y a quelque chose de pire que d'être triste, c'est d'être seul et d'être triste. Personne n'est seul dans cette pièce.

Lasso est un bon manager - et une source d'inspiration - qui place toujours les besoins de son équipe en premier. Il peut parfois être trop optimiste et ambitieux, mais il est généralement très favorable à ceux qui l'entourent.

Un leader inspirant motive les autres, développe les talents et offre des opportunités de croissance. Ils sont passionnés et prêts à prendre des risques si cela signifie libérer le potentiel inexploité de leur équipe. L'intention n'est pas de soumettre les gens à trop de stress ou de pression, mais de les pousser hors de leur zone de confort.

Cependant, inspirer les autres n'est pas une tâche facile. Vous devez d'abord gagner leur confiance et leur respect, les faire se sentir appréciés et promouvoir un sentiment d'unité.

Cela signifie donner à votre équipe un objectif commun fort afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement, apprendre les uns des autres et résoudre rapidement les conflits. Pour Lasso, ces qualités viennent naturellement - ce qui explique en grande partie pourquoi ses joueurs s'entendent si bien.

Bien sûr, être un manager décent – et peut-être un gars sympa comme Ted – ne devrait pas vous empêcher de faire avancer les choses. Les managers sont plus efficaces lorsqu'ils restent concentrés, gardent les yeux sur la situation dans son ensemble et surmontent les obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentent, obtenant ainsi le succès pour eux-mêmes et ceux qui les entourent. Étant donné que la performance est très importante, surtout en période difficile, les bons gestionnaires doivent prendre les choses en main, être confiants et rester ambitieux.

Cela crée un paradoxe intéressant. Nous vivons dans un monde en évolution rapide où les entreprises réduisent leurs coûts, font face à une concurrence féroce et s'adaptent aux nouvelles technologies. Dans le même temps, les gens prennent des emplois supplémentaires, travaillent plus longtemps et sont aux prises avec une incertitude croissante quant à l'avenir.

Dans ce contexte, même les bons managers comme Lasso doivent parfois choisir entre rechercher des résultats nets et protéger le bien-être de l'équipe. Deux questions importantes se posent : est-ce que la haute performance est synonyme de travail trop, trop dur et sous trop de pression ? Et pouvons-nous vraiment atteindre des objectifs ambitieux sans mettre en péril le bien-être des personnes ?

Relever les défis managériaux

Aujourd'hui, on s'inquiète de plus en plus de l'intensité accrue du travail - une mesure de l'effort physique ou mental qu'une personne met dans son travail.

De nombreuses personnes sont confrontées à des horaires toujours plus longs et à des délais plus serrés, sans avoir le temps de dormir suffisamment ou de socialiser avec leurs amis et leur famille. Pour certains, cela se produit tout en restant au même niveau de rémunération pendant des années, même avec une charge de travail accrue et peu ou pas d'opportunités d'acquérir de nouvelles compétences.

La recherche a établi un lien entre une intensité de travail élevée et l'insatisfaction et des problèmes de santé mentale tels que le stress et l'anxiété. Alors, en tant que manager, continuez-vous à demander à votre équipe d'atteindre de meilleurs résultats, même s'ils sont surchargés de travail et inquiets pour leur travail ?

De plus, en raison de l'intensité élevée du travail, les membres de l'équipe peuvent se mettre beaucoup de pression les uns sur les autres pour travailler plus dur qu'ils ne le feraient normalement.

Ils surveilleront le travail de chacun, se responsabiliseront à un niveau élevé et examineront les actions ou les comportements de chacun pour voir qui fait et ne fait pas de son mieux. L'atmosphère peut devenir plus toxique et hostile, entraînant colère, désespoir et frustration.

Lasso a fait face à des défis similaires lorsqu'il a été embauché pour la première fois, malgré sa faible expérience d'entraîneur et son patron doutant de sa capacité à motiver une équipe de football en difficulté. Il a prévalu en trouvant un bon équilibre entre la haute performance et le bien-être des membres de l'équipe.

Lasso communique ouvertement avec son équipe, sollicitant leur contribution à la prise de décision et les encourageant à rester disciplinés. Dans le même temps, les membres de l'équipe qui performent mal (comme Sam Obisanya) reçoivent un soutien supplémentaire, tandis que ceux qui performent bien (comme Jamie Tart) sont inspirés pour faire encore mieux.

Tout au long de l'émission, le personnage de Lasso nous enseigne une leçon importante : être un gestionnaire efficace ne se limite pas à déléguer des tâches et à pousser les gens au-delà de leurs limites de performance. Il s'agit de fixer des objectifs clairs, de donner l'exemple, de soutenir votre équipe et de lui donner les moyens d'obtenir des résultats.

Une gestion efficace consiste également à donner des commentaires positifs, à féliciter les membres de l'équipe pour un travail bien fait et à les faire se sentir valorisés. Si c'est bien fait, les membres de l'équipe seront plus heureux, plus satisfaits et motivés pour faire un meilleur travail. Ils travailleront dur dans leur travail et éviteront de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire au succès global de l'équipe.

L'équipe aura également un sentiment d'appartenance plus fort, ce qui est important pour faire ressortir le meilleur de chacun - ce que l'AFC Richmond sait bien sous la direction positive de Lasso.

