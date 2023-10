Si vous pensez que la température du corps humain est de 37,2 degrés, vous vous trompez

Un travailleur médical prend la température d'une femme pour déceler tout signe de symptômes de grippe porcine à l'Université Centro Escolar de Manille.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : La température moyenne du corps humain ne serait pas équivalente à 37,2 degrés. Pourquoi remettons-nous la en cause aujourd’hui ?

Christophe de Jaeger : La température moyenne du corps humain est très importante sur le plan médical car elle va définir la maladie, plus particulièrement la maladie infectieuse, comme étant le seul signe visible. Une élévation de la température peut être le seul signe d’une infection parfois grave à une bactérie ou un virus. C’est un élément clinique d’importance majeure qui appartient à notre panoplie de cliniciens depuis la nuit des temps. La première chose qu’on va mesurer est la température du corps, dont la moyenne établie il y a plus de 150 ans est une remise en cause aujourd’hui.

À l’époque, un docteur allemand, Carl Wunderlich, a pris 25 000 personnes et à partir de là, il a pris un million de mesures. En faisant la moyenne, cela a donné 37,2 degrés.

Mais un certain nombre de praticiens estiment dorénavant que l’on s’est refroidi au cours des siècles, ce qui signifie que même une température de 37,3 peut être un signe de fièvre. Par ailleurs, les moyens de mesurer la température ont changé, permettant d’être plus précis dans le calcul.

Que signifierait concrètement si la température moyenne était plus basse ?

Une température moyenne plus basse ferait apparaître autant de pathologies potentielles chez des gens qui ont une température qui est plus élevée qu’elle ne devrait être en réalité.

La température diffère en fonction d’où l’on prend la température...

En France, on s’appuie davantage sur la température rectale, qui est plus élevée que la température prise dans la bouche.

« Un meilleur traitement des infections, de meilleurs soins dentaires et le développement et l'utilisation de médicaments tels que les statines et les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent avoir contribué à une diminution de l'inflammation depuis le 19e siècle, ce qui a fait baisser la température moyenne des personnes », a déclaré le Dr Parsonnet. Que peut-on en dire ?

Il y a 150 ans, il y avait beaucoup d’infections latentes (dentaires, sinusiennes, urinaires) et des infections cutanées, qui créaient des inflammations latentes et qui conduisaient à une réaction du corps, qui faisait baisser la température. C’est tout de même compliqué de savoir si c’est un bon facteur d’explication. Lorsque vous avez une infection dentaire, elle ne reste pas juste latente.

Doit-on plutôt parler de fourchette de température ?

L’âge et le sexe sont déterminants pour fixer cette fourchette, mais il y a aussi la musculature. Les muscles sont des centrales thermiques et plus on a de muscles, plus on fabrique de la chaleur. Quelqu’un qui a une faible quantité de muscles aura tendance à avoir une température plus basse. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs pour connaître la température idéale de l’individu.

La température à prendre est toujours mesurée le matin, avant même qu’on se lève car dès que vous vous réveillez, vous mettez en marche les centrales thermiques que sont les muscles.