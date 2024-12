Cory Haltman est titulaire d'un doctorat en marketing. Candidat spécialisé dans le comportement des consommateurs au Fisher College of Business de l'Ohio State University. Les intérêts de recherche de Cory comprennent les communications et les promotions marketing de réponse psychologique, l'idéologie politique en tant que moteur du comportement des consommateurs et le bien-être des consommateurs.