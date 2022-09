Sexe contre poissons : des nouvelles de ces femmes africaines qui avaient décidé de se rebeller contre un troc insoutenable

Des femmes préparent des poissons fumés à Port Harcourt, au Nigeria. Sur les rives du lac Victoria au Kenya, les femmes étaient contraintes de payer leur poisson en nature.

Justine Adhiambo Obura, présidente de la coopérative No Sex for fish au Kenya, a décidé en 2011 de s’opposer aux requêtes des pêcheurs qui exigeaient souvent des relations sexuelles avant de donner du poisson à une femme qui souhaitait le vendre. La coopérative s’est mobilisée pour que les femmes aient leurs propres bateaux et puissent embaucher des hommes pour pêcher pour elles.

Atlantico : Dans un certain nombre de communautés lacustres d'Afrique et d'autres régions du monde, les hommes pêchent et les femmes vendent le poisson. À mesure que les réserves de poisson diminuaient en divers endroits, les pêcheurs ont commencé à exiger des rapports sexuels en échange de la vente de poisson à une femme. Beaucoup d'entre elles contractent le VIH. S'agit-il d'une pratique de plus en plus courante ? Dans quels pays ?

Viola Kosome : C'est une pratique courante et elle a été citée par diverses agences comme l'une des principales causes des taux élevés d'infection par le VIH dans les zones situées autour du lac. Au Kenya, par exemple, un certain nombre de femmes en proie à la pauvreté comptent sur les pêcheurs pour les aider à pêcher des poissons dans le lac afin de les vendre. Cependant, en retour, certains pêcheurs véreux attendent des rapports sexuels. En Afrique de l'Est, cette pratique est courante au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.La situation a été aggravée par la diminution des stocks de poissons qui a réduit l'offre et a ainsi créé une demande accrue de poissons par les mareyeurs. Des efforts ont été déployés pour résoudre ce problème, tandis qu'un certain nombre de femmes se sont regroupées pour s'encourager mutuellement à ne pas avoir de relations sexuelles pour du poisson. Certaines d'entre elles ont formé des groupes pour s'autonomiser et réduire l'exploitation par les pêcheurs véreux.

Pour faire face à cette pratique, de nombreuses femmes impliquées dans cette pratique se sont rebellées et ont créé la coopérative No Sex for Fish. Quels étaient les objectifs de cette organisation ?

Leur objectif était de s'autonomiser et de sortir leurs membres de la pauvreté. La plupart d'entre elles sont également séropositives et voulaient contribuer positivement au changement afin que d'autres femmes ne tombent pas dans l'exploitation que certaines d'entre elles ont subie et qui les a conduites à contracter le VIH. Elles ont également eu l'idée de commencer à épargner grâce à la banque de table et de construire leurs propres bateaux. Auparavant, la plupart d'entre elles dépendaient de bateaux appartenant à d'autres pêcheurs. Certaines d'entre elles étant veuves, leur objectif était également de faire en sorte qu'elles améliorent leur vie et qu'elles aient toutes une maison décente. Un autre objectif qu'elles avaient était de réduire la prévalence du VIH le long des plages du lac Victoria en inspirant d'autres femmes.

Cette coopérative est-elle un succès ou un échec ?

Je dirais que c'est un succès car elles ont des bateaux qu'elles ont construits grâce à cette initiative. Elles se sont également renforcées mutuellement. Elle a aussi ses propres problèmes en matière de gestion financière et de petits désaccords, mais elles ont largement réussi dans la plupart de leurs activités en tant que groupe.

Qu'est-ce qui peut expliquer ce succès ?

La capacité à rester ensemble pendant plusieurs années après le lancement de l'initiative. Leur capacité à mobiliser des ressources et à construire leur propre bateau est également un élément de réussite. Ils ont également été en mesure d'économiser une partie des revenus qu'ils ont tirés de leur initiative commune.

Pourquoi les différents gouvernements africains n'aident-ils pas ces femmes ?

La plupart des gouvernements africains sont gangrenés par la corruption et les projets visant ces groupes ne profitent pas à ces derniers mais plutôt à quelques fonctionnaires. La plupart des gouvernements n'ont pas non plus considéré qu'il s'agissait d'un problème majeur et ont plutôt laissé le travail aux ONG et autres volontaires. Le manque de fonds pour soutenir ces groupes est également un problème majeur pour les gouvernements africains, de même que le taux élevé de VIH dans certaines régions où le problème a pris racine.

Viola Kosome est journaliste indépendante au Kenya.

