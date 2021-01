Série Homo Ludens : Michel Serres, Mes profs de gym m'ont appris à penser. Yves Coppens, Le sport fait-il évoluer l'humanité. Joël de Rosnay, La Vague, métaphore de la vie : trois savants éclairent de leur regard le rapport de l'homme au sport

Philosophe et historien des sciences, Michel Serres est décédé en juin 2019. Ancien de l'Ecole Navale, il devient professeur de philosophie et s'intéresse autant aux sciences (dures maths, physique…) que sociales. Cela lui permettra de devenir un expert en épistémologie, c'est-à-dire dans l'étude de la connaissance, de sa genèse, de ses conditions de développement. Ses écrits sont extrêmement nombreux, marqués vers la fin de sa longue carrière par le souci de la vulgarisation, qui fera de lui un habitué des médias (conseiller scientifique de la 5, nombreuses tribunes à la radio et dans la presse écrite). La liste de ses distinctions et de ses prix est longue, tout comme son attachement à la pratique sportive, dont la marche, l'escalade et le rugby.

Yves Coppens est paléontologue et anthropologue, professeur, notamment au Collège de France. Il est connu pour avoir co-découvert en 1974 une ancêtre de l'homme, l'australopithèque Lucy, premier squelette découvert à l'époque suffisamment bien conservé pour permettre d'affiner les études sur les origines de l'homme moderne. Il est l’auteur d'une thèse sur les origines de la bipédie de l'espèce humaine, liée à l'évolution des conditions environnementales dans le monde. Ses publications et ses prix internationaux sont très nombreux, faisant de lui une des personnalités françaises les plus connues quand on évoque nos origines.

Joël de Rosnay est un scientifique spécialisé dans la chimie organique. Père de l'écrivaine Tatiana de Rosnay, il est aussi le premier champion de France de Surf, en 1960. Fervent vulgarisateur, dirigeant de société, ancien conseiller du Directeur de l'Institut Pasteur, cette homme "inclassable" s'intéresse autant aux sciences du vivant qu'aux développements des nouvelles technologies, et s'est fait l'ambassadeur des connaissances sur les relations entre organismes et environnement (l'épigénétique), l'organisation des systèmes techniques et organiques et leurs interactions (la systémique). Il a écrit de nombreux ouvrages, reçu de nombreux prix (de l'Académie des Sciences entre autres) et est un promoteur d'un bien être durable fondé sur une relation harmonieuse entre corps, esprit et mode de vie.

François L'Yvonnet est professeur de philosophie, membre de plusieurs chaires, à l'ESSEC, à la Maison des Sciences de l'homme. Il a publié de nombreux travaux et essais (dont deux sur Simone Weil), mené et publié de multiples entretiens avec des personnalités des sciences sociales, des sciences, de la culture.