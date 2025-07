Astronomie

Plus grand, plus brillant et plus rapide que les deux précédents : les astronomes découvrent un troisième objet interstellaire mystérieux

Des astronomes opérant un système d’alerte aux astéroïdes ont repéré, tard dans la soirée du 1ᵉʳ juillet 2025, un objet large et très lumineux filant à travers le Système solaire. Son origine potentiellement interstellaire a aussitôt enthousiasmé la communauté scientifique ; dès le lendemain matin, l’Agence spatiale européenne confirmait que cet objet, d’abord baptisé A11pl3Z puis désigné 3I/ATLAS, est le troisième corps jamais détecté provenant de l’extérieur de notre Système solaire. Les mesures actuelles estiment son diamètre à quelque 20 kilomètres (12 milles). Sa trajectoire ne l’amènera pas près de la Terre, mais il pourrait livrer des indices précieux sur la nature d’un précédent visiteur interstellaire et sur la formation des planètes dans d’autres systèmes. Le 2 juillet, à 15 h (EDT), Mary Magnuson, rédactrice scientifique adjointe pour The Conversation U.S., a interrogé Darryl Z. Seligman, astrophysicien à l’université d’État du Michigan, qui étudie 3I/ATLAS depuis sa découverte.