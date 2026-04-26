WORLD ID & BIOMETRIE
26 avril 2026
Scan d’iris pour s’identifier sur Internet : Sam Altman et Open AI ont créé le déluge, ils nous vendent maintenant l’arche
Après avoir contribué à bouleverser l’écosystème numérique, Sam Altman et OpenAI proposent désormais une solution radicale : prouver son humanité en scannant son iris. Derrière la promesse de lutter contre les bots et les deepfakes, c’est la fin de l’anonymat en ligne qui se profile et peut-être celle d’un certain idéal démocratique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
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A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.