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À Buenos Aires, le 22 mars 2024, une femme se fait scanner l'iris à l'aide d'un orbe, un dispositif de numérisation biométrique, en échange de la cryptomonnaie Worldcoin.
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WORLD ID & BIOMETRIE

26 avril 2026

Scan d’iris pour s’identifier sur Internet : Sam Altman et Open AI ont créé le déluge, ils nous vendent maintenant l’arche

Après avoir contribué à bouleverser l’écosystème numérique, Sam Altman et OpenAI proposent désormais une solution radicale : prouver son humanité en scannant son iris. Derrière la promesse de lutter contre les bots et les deepfakes, c’est la fin de l’anonymat en ligne qui se profile et peut-être celle d’un certain idéal démocratique.

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MOTS-CLES

nouvelles technologies , innovation , iris , données biométriques , données personnelles , GAFAM , Palantir , OpenAI , chatGPT , Twitter , X (ex-twitter) , Elon musk , États-Unis , France , Occident , Meta , Google , World ID , surveillance , biométrie

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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