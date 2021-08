Saviez-vous que le passe sanitaire était une invention des Juifs ?

Des manifestants le 31 juillet 2021 à Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pendant les manifestations contre le passe sanitaire, on a vu apparaître des pancartes et des banderoles : « qui ? », « dites, c'est qui ? ». L'origine de ces interrogations se trouve dans les déclarations du général Dominique Delawarde, un des signataires de la tribune des généraux.

Pour expliquer ce qu'il se passe en France et aux États-Unis, il avait déclaré à la télévision que les médias étaient « contrôlés ». L'intervieweur pugnace ne le lâcha pas. « Contrôlés ? » « Par qui ? » « Dites, c'est qui ? » Le général embarrassé tourna longtemps autour du pot.

Puis, de guerre lasse, il finit par répondre : « par la communauté que vous connaissez bien ». Et il accusa cette communauté d'avoir « truqué les élections américaines » pour faire battre Donald Trump. Quant on sait que ce dernier a été le président le plus pro-israélien de l'Histoire des Etats-Unis et qu'il a transféré l'ambassade américaine à Jérusalem, on mesure l'étendue abyssale du crétinisme des casernes.

Ce « qui ? », ce « dites, c'est qui ? » ont eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux où prospère le complotisme. Un peu antisémitisme rajoute toujours du piment à une pensée choucrouteuse. C'est pourquoi on a retrouvé ces mots pendant les manifestations contre le passe sanitaire. Quand quelque chose ne va pas ou ne plaît pas, il est utile et confortable d'en faire porter la responsabilité aux Juifs !

Derrière ces bouffées délirantes se cache un raisonnement maladif qui s'habille dans des vêtements supposés rationnels. Voilà comment ça marche. Les Juifs ont inoculé le Covid à la planète. Puis, constatant avec gourmandise les dégâts qu'ils ont provoqué, ils ont inventé des vaccins pour combattre le virus. Ces vaccins sont fabriqués par des labos aux mains des Juifs. Ainsi, ils empochent des milliards. Élémentaire, n'est ce pas, mon cher général Delawarde ?