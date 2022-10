Sarkozy : « Éric m’a toujours fidèlement accompagné »

Nicolas Sarkozy et Eric Ciotti.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’ancien président de la République aime faire parler de lui. Pour la promotion de son dernier livre ? Ou pour une autre raison ? Le fait est qu’il fait jaser.

Il a accordé au Journal du Dimanche une longue interview dans laquelle il y a à boire et à manger.

A boire : son soutien réaffirmé à macron. « Si c’était à refaire je le referais » a-t-il déclaré. Il n’aura pas à le refaire car Macron ne peut être candidat en 2027.

A manger : « mon rôle n’est pas de m’immiscer dans la compétition interne des Républicains ». Et pourtant il s’en mêle. Ce qui est sans doute dû à sa fougue et à sa nature impétueuse. Ainsi il a marqué sa préférence pour Éric Ciotti. Ce dernier, ingrat, ne l’a pas remercié. Car Sarkozy devenu macroniste n’est plus très populaire chez les Républicains. Pas sûr que son soutien aide Éric Ciotti.