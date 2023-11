Sardines, oeufs, jus de cornichons… : ce qui marche ou pas dans les recettes anti-gueule de bois venues du monde entier

"L’alcool déshydrate car il a un effet diurétique", rappelle Béatrice de Reynal.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

Atlantico : Différents remèdes maison, boissons ou encore aliments, en fonction des cultures dans le monde, permettent de lutter contre la gueule de bois des fêtes de fin d’année. Que préconise-t-on en France ?

Béatrice de Reynal : En France, on suggère de boire du café salé pour se faire vomir. Le lendemain, il est vraiment trop tard. Ou de boire du thé, du bouillon, une boisson chaude simple. Oui, c’est bien. Mais évitez absolument de surcharger votre organisme avec du gras (mélange de jaune d’œuf et de crème, ou de l’huile…), des poissons gras, ou toute autre aliment lourd.

Les grands conseils sont le repos, dans un lieu sombre, avec de l’eau froide ou chaude en abondance. On peut aussi ajouter un peu de sucre dans l’eau pour alimenter une glycémie normale, mais sans excès.

Dans les autres pays européens, y a-t-il des particularismes à ce niveau-là ? Et au niveau mondial ?

Dans certains pays européens, ou dans le monde, certaines nations sont fortement consommatrices d’alcool excessif. Japon, Corée, pays d’Europe de l’est… Chaque pays va avoir sa solution, comme la soupe Miso au Japon ou le thé ou un bol de riz très cuit. Ce qui colle bien avec les besoins de réhydratation qui sont élevés.

En Russie et dans les pays d’Europe de l’Est, le jus de cornichon ou de chou fermenté est préconisé. L’eau, l’acide acétique et les minéraux issus de la fermentation favorisent la réhydratation. Attention toutefois à une teneur en sel très élevée.

En revanche, le café très fort n’est pas la bonne solution car même s’il vous donne une sensation de réveil, c’est très éphémère et la caféine, elle, ne doit pas être trop abondante car elle est diurétique et ce n’est vraiment pas le moment !

Parfois, on vous propose de reboire un peu d’alcool que vous avez bu la veille. Ce n’est évidemment pas un bon plan, pas du tout. Idem pour les mélanges avec de la bière (c’est aussi une boisson alcoolisée), ou pire, aux USA et le conseil de prendre un bloody Mary (vodka), ce qui est une très mauvaise idée.

Que se passe-t-il lorsqu’on s’alcoolise ?

L’éthanol passe vite dans le sang, où il circule et altère peu à peu les divers organes, du cerveau au foie. L’alcool déshydrate car il a un effet diurétique. L’alcool entraîne aussi une hypoglycémie réactionnelle. Même si les boissons sont souvent caloriques et souvent sucrées, rien n’y fait. La conjonction du manque d’eau et de sucre dans le sang nous font tituber, tomber, parfois dans le coma. C’est aussi ces perturbations qui réduisent nos réflexes, notre champ de vision et nos capacités de mémorisation des évènements.

La gueule de bois, c’est ce qu’Alphonse Allais nommait « xylostomie » (xylo, bois). C’est un ensemble de sensations désagréables à douloureuses faisant suite à une alcoolisation excessive. Elle apparaît 6 à 8 heures après le pic d’alcoolisation et se termine seulement lorsque le corps a éliminé toute trace d’alcool, ce qui peut prendre du temps selon chacun.

Si l’on compare tous les remèdes dans le monde, quel est celui, au vu de sa composition, qui est le meilleur pour faire face à la gueule de bois ?

Le meilleur remède sera de boire très régulièrement de l’eau froide, tiède ou chaude, par petites quantités (un verre toutes les 15 à 20 mn) qui permet à l’eau de diffuser rapidement dans le sang sans « rester sur l’estomac ». Repos et réhydratation seront les bonnes solutions pour s’en sortir.