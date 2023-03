Dormir pour se refaire une beauté, ça marche vraiment et voilà pourquoi

En moyenne, un Français dort 6 heures 58 par nuit pendant la semaine.

Atlantico : Comment a évolué le sommeil des français ces dernières années, en qualité et en quantité ?

Marc Rey : Au cours des dernières années, le sommeil des français s’est réduit. En moyenne, un Français dort 6 heures 58 par nuit pendant la semaine : il se couche vers 23h03 pour se lever à 6h28. Le week-end, l’heure de coucher moyenne est à 23h40 pour un réveil à 7h40, contre 8h14 en 2019. Le sommeil est donc court mais surtout insuffisant puisqu’il faudrait dormir environ 8 heures par nuit en moyenne. De plus, 82% des français se plaignent d’éveil nocturnes, en moyenne deux par nuit pour une durée totale de 31 minutes. Ainsi, 37% des français jugent leur qualité de sommeil moyenne ou mauvaise.

Cette réduction du temps de sommeil est principalement liée aux modifications sociétales, avec une augmentation du travail à horaires décalés. De plus, on assiste à une invasion d'outils numériques dans la chambre à coucher. Ainsi, 60% des enfants de moins de 10 ans partent se coucher avec un écran. Un quart de ces enfants l’utilisent plus d’une heure et demie.

Il est certain qu'un sommeil de qualité est essentiel à notre bien-être général. Mais à quel point peut-il également affecter notre apparence physique ?

Les bénéfices du sommeil sont très nombreux et ont été vraiment découverts au cours des vingt dernières années. Le sommeil a une influence sur deux hormones en lien avec l’appétit. L’hormone de la satiété, la leptine, qui coupe l’appétit, et la ghréline, qui le stimule. Manquer de sommeil de façon chronique favorise l’obésité car la balance entre ces deux hormones se fait au détriment de la leptine, ce qui nous pousse à manger. De plus, on stocke plus facilement les aliments, ce qui participe à la prise de poids. La privation chronique de sommeil provoque aussi une mauvaise mine. Nos traits n’ont pas le temps de se reposer et la peau semble moins en forme. Les yeux paraissent moins frais et plus fatigués à cause d'un phénomène de sécheresse oculaire, puisqu'ils restent ouverts plus longtemps. Cela se voit de façon assez évidente chez l’ensemble de la population. Le sommeil est aussi indispensable au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Par exemple, pour les vaccins anti grippaux et anti hépatites, il a été démontré que la réduction de sommeil provoque une diminution de la production anticorps. En période épidémique, mal dormir présente donc le risque de moins bien réagir en cas d’infection. Enfin, le sommeil a aussi un impact sur le développement cérébral. Manquer de sommeil provoque des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire … Cela sert aussi à évacuer des toxines, ce qui serait bénéfique pour les neurones et permettrait de réduire les risques de développer la maladie d’Alzheimer. En somme, la liste est longue.

Qu’est-ce qu’un « sommeil réparateur » et quels sont vos conseils pour se réveiller avec une bonne mine ? Y a-t-il des choses à éviter absolument ?

Pour bien dormir, il faut tout simplement organiser sa vie pour couvrir ses besoins. Ce qui est très important, c’est de savoir combien de temps il faut dormir pour se sentir bien, mais aussi à quelle heure se coucher et se réveiller. Nous sommes très inégaux devant le sommeil : moins de 10% de la population à besoin de moins de 7 heures pour bien dormir, alors que certaines personnes ont besoin de plus de 9 heures. Il faut donc savoir dans quelle catégorie on se situe. La meilleure solution consiste à noter ses heures de coucher et de lever pendant la deuxième semaine de vacances. Au bout de plusieurs jours, cela permet de déduire, à peu de choses près, combien de temps nous devons dormir en moyenne. Enfin, il faut savoir si on est « du soir » ou « du matin ».

Ce qui est certain, c’est que si vous avez passé une mauvaise journée, vous allez certainement mal dormir. Il est donc préférable de s’exposer à la lumière, d’avoir une activité physique, une vie sociale et des moments de plaisir, de rire… Enfin, il faut se préparer correctement à l’endormissement : nous ne sommes pas des machines déconnectables à l’envie. Surtout, pour mieux se laisser glisser pendant le sommeil, il faut favoriser les activités calmes et sécurisantes.