Salmonelle : pourquoi c'est une histoire de poule et d'œuf

Ces agents pathogènes peuvent se cacher dans de nombreux types d'aliments, mais le poulet et les œufs en sont les principales sources. Les chercheurs découvrent régulièrement la présence de Salmonelle ou de Campylobacter dans le poulet vendu dans les épiceries, les tests étant positifs dans 8 à 24 % des emballages. La loi n'interdit pas la vente de poulet cru contaminé de la sorte. Elle oblige plutôt les fabricants à tester un certain pourcentage de poulets sortants de la chaîne de production, et tant que les tests positifs restent en deçà d'un certain seuil, la production peut se poursuivre sans changement.

Pour en savoir plus sur la persistance de la Salmonelle et de Campylobacter dans la volaille, Knowable Magazine s'est entretenu avec Steven C. Ricke, microbiologiste à l'université du Wisconsin-Madison et auteur d'un article paru en 2021 sur la sécurité des volailles dans la revue Annual Review of Animal Biosciences. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Quels sont les défis à relever pour éliminer ces agents pathogènes à la ferme ou dans les installations de transformation ?