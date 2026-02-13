ATLANTI-CULTURE

13 février 2026

"Rêver, rire, passer" : Le truculent Jacques Weber à l’oeuvre.

De Edmond Rostand (adaptation par Christine Weber) De : Christine Weber et José-Antonio Pereira Durée : 1 heure 20 Mise en scène : Christine Weber et José-Antonio Pereira Avec : Jacques Weber, José-Antonio Pereira Théâtre de la Pépinière 7, rue Louis le Grand 75002 PARIS 01 42 61 44 16