Révélations : un chercheur et un influenceur français, agents d’influence de la République islamique d’Iran

Dans le cadre de notre enquête au long cours sur les opérations d’ingérence de la République islamique d’Iran en France, notre reporter, qui est l’auteur du livre « la face cachée des Mollahs » (éditions du Cerf), s’est intéressé, après le parti communiste et La France Insoumise, au cas d’un intellectuel et d’un influenceur qui participent au récit apologétique du régime des mollahs, de sa force al Qods et de ses proxys terroristes. L’un œuvre notamment au sein de l’école militaire, quand l’autre, issu des « quartiers », intervient en collège, entre deux voyages à Téhéran et Beyrouth.