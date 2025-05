Déni de réalité

Retraites et dette publique : les (gros) petits arrangements de la Cour des comptes avec la vérité des chiffres

La France vieillit, sa dette augmente vite et pourtant la Cour des comptes continue d’affirmer que nos retraites, le quart de nos dépenses publiques, plus élevées que dans les pays comparables, non seulement ne créent pas de déficit, mais sont en excédent.