SANTE MENTALE
15 septembre 2026
Rentrée universitaire : ce syndrome du nid vide qui touche les familles dont les enfants quittent le foyer familial
Septembre est traditionnellement la période de l'année où de nombreux jeunes partent à l'université ou en école supérieure, laissant souvent leurs parents et proches aidants confrontés à un « nid vide ».
4 min de lecture
MOTS-CLESfamille , nid vide , départ , enfants , Parents , Dépression
THEMATIQUESMode de vie
Denise Turner, professeure, est assistante sociale et psychothérapeute agréée. Avant de se consacrer à l'enseignement supérieur, elle a exercé dans divers contextes associatifs et publics, notamment auprès d'enfants et de familles, de personnes sans domicile fixe et d'auteurs d'infractions sexuelles.
Lecteur en géographie humaine, Université du Sussex
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Denise Turner, professeure, est assistante sociale et psychothérapeute agréée. Avant de se consacrer à l'enseignement supérieur, elle a exercé dans divers contextes associatifs et publics, notamment auprès d'enfants et de familles, de personnes sans domicile fixe et d'auteurs d'infractions sexuelles.
Lecteur en géographie humaine, Université du Sussex