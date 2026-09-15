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Des lycéens réagissent en consultant leurs résultats du baccalauréat (BAC) sur une liste affichée au lycée Périer de Marseille le 7 juillet 2026.
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SANTE MENTALE

15 septembre 2026

Rentrée universitaire : ce syndrome du nid vide qui touche les familles dont les enfants quittent le foyer familial

Septembre est traditionnellement la période de l'année où de nombreux jeunes partent à l'université ou en école supérieure, laissant souvent leurs parents et proches aidants confrontés à un « nid vide ».

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MOTS-CLES

famille , nid vide , départ , enfants , Parents , Dépression

THEMATIQUES

Mode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
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Denise Turner
Professeure de travail social

Denise Turner, professeure, est assistante sociale et psychothérapeute agréée. Avant de se consacrer à l'enseignement supérieur, elle a exercé dans divers contextes associatifs et publics, notamment auprès d'enfants et de familles, de personnes sans domicile fixe et d'auteurs d'infractions sexuelles.

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Katie Walsh
Lecteur en géographie humaine

Lecteur en géographie humaine, Université du Sussex