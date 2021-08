Rentrée des classes en vue : faut-il s’inquiéter des alarmantes nouvelles venues des Etats-Unis sur le nombre d’enfants hospitalisés avec le variant Delta ?

Antoine Flahault : L’académie pédiatrique nord-américaine ont alerté les autorités de leur pays parce qu’en une seule semaine le nombre de nouvelles contaminations chez les enfants a bondi à 77 726 cas (contre 38 654 cas la semaine précédente). La proportion des enfants de moins de 12 ans est passée de 14,3% de l’ensemble des cas (sur les données cumulées depuis le début de la pandémie) à 19% la dernière semaine de juillet. Par ailleurs, les USA ont enregistré 350 décès chez les enfants depuis le début de la pandémie, sans compter les impacts collatéraux provoqués par les fermetures répétées d’école, les mesures d’isolement ou la perte d’un parent ou d’un proche.

Quelles devraient être les actions prioritaires pour assurer la sécurité des enfants face au Covid, notamment dans la perspective de la rentrée des classes ?

Aujourd’hui les enfants de moins de 12 ans représentent le dernier segment de la population non éligible à la vaccination. Ils devraient donc être particulièrement protégés, or peu d’efforts sont dédiés en Europe pour prévenir les transmissions des enfants, et notamment au moment crucial de la rentrée, dans les écoles. On sait que les salles de classe sont des lieux fermés, ou les enfants passent des heures en forte promiscuité, seront-elles assez ventilées pour éviter qu’elles ne deviennent de haut lieux de contamination dès la rentrée ? On pourrait le savoir si on décidait d’installer des capteurs de CO2 dans chaque salle de classe, et dans les cantines où les enfants enlèvent leurs masques, rient et parlent en prenant leurs repas. On devrait d’urgence prévoir l’installation de ces capteurs dans toutes les écoles et interdire la présence de rassemblement d’enfants tant que la concentration dépasse 1200 ppm comme cela se pratique en Belgique. Il faut espérer par ailleurs que les autorités réglementaires en charge de l’homologation des vaccins ne tardent pas désormais à mettre sur le marché des vaccins pour les enfants, dès qu’elles auront vérifié leur bonne sécurité, mais cela pourrait ne pas survenir beaucoup avant 2022. D’ici là, il faut protéger les enfants de moins de 12 ans non vaccinés et vacciner massivement les adolescents de plus de 12 ans. Il en va de leur sécurité sanitaire, mais aussi de leur scolarité dans des conditions harmonieuse l’an prochain.