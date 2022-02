Réindustrialisation de la France : l’heure du changement de stratégie a-t-elle sonnée ?

Emmanuel Macron prononce un discours sur le principal site de production de GE Steam Power System pour ses systèmes de turbines nucléaires à Belfort, dans l'est de la France. 10 février 2022.

Atlantico : Rexecode vient de publier une étude concernant la compétitivité des entreprises qui s’est dégradée pendant le Covid. Quelle est l’ampleur du phénomène ?

Emmanuel Jessua : Toute une série d’indicateurs montrent une dégradation : le déficit commercial s’est nettement creusé (20 milliards d’euros sur les marchandises en 2021 et un record de déficit de 85 milliards) par rapport à l’avant crise. Et ce n’est pas lié à la crise de l’énergie. Le creusement du déficit porte essentiellement sur les produits manufacturés, dans l’automobile, l’aéronautique, mais pas uniquement. Il y a aussi les produits pharmaceutiques, les biens d’équipement, etc. Pour de nombreux produits, le solde se dégrade. Le plus problématique est que la moyenne européenne fait mieux que nous. Nos parts de marché à l’export se chutent depuis deux ans. On représentait 13,9% des exportations de biens de l’ensemble des pays de la zone euro en 2019, la part française est tombée à 12,6%, soit un plus bas historique. Ce recul des parts de marché s’étend à la quasi-totalité des produits industriels : la spécialisation dans l’aéronautique est donc très loin de suffire à expliquer ces piètres résultats. C’est une situation préoccupante qui n’est pas sans rappeler la situation des années 2000 et de la grande divergence France-Allemagne. Nous l’avions atténuée avec les politiques de baisse des prélèvements obligatoires sur les entreprises (CICE, pacte de responsabilité). A partir de 2015-2016, l’hémorragie apparue dans les années 2000 a commencé à s’arrêter. La part des exportations de la France dans la zone euro se stabilisait voire repartait. La dynamique était la même pour l’industrialisation. On a connu une chute importante de la part de notre valeur ajoutée industrielle dans celle de l’ensemble de la zone euro depuis le début des années 2000, qui a commencé à se stabiliser en 2018-2019. Et nous retombons à présent dans nos ornières au cours des deux années de pandémie. L’activité industrielle a rechuté par rapport à la moyenne de la zone euro. Donc le sujet de la compétitivité et de la désindustrialisation n’est pas encore derrière nous.

À Lire Aussi

Les vraies conditions de la réindustrialisation

Depuis plusieurs quinquennats des mesures pour favoriser la compétitivité et la réindustrialisation ont été instaurées. En moins de 10 ans, les prélèvements sur les entreprises ont été réduits de 55 milliards d’euros, avec les baisses de charges sociales, de l’impôt sur les sociétés et des impôts de production. Malgré cela, la compétitivité des entreprises s’est encore dégradée pendant le Covid selon le Covid. Avons-nous mal diagnostiqué le problème de notre industrie et de nos besoins pour une réindustrialisation ? Par extensions avons-nous choisi les mauvaises solutions ?

De nombreux rapports ont posé le diagnostic ces dernières années. Il y a dix ans, la compétitivité avec l’Allemagne était un vrai sujet. Nous avons peut-être sous-estimé l’ampleur du sujet des compétences mais il serait excessif de dire que les solutions ne sont pas les bonnes. Quand nous avons mis en place ces baisses, nous avons rapidement eu une évolution favorable de l’emploi et de l’investissement, ainsi qu’une stabilisation voire un léger redressement de nos parts de marché à l’exportation et de l’activité industrielle relativement à nos voisins. Il y avait donc des signes tangibles. Il reste toutefois encore aujourd’hui un écart sur les coûts, liés aux impôts de production qui sont très au-dessus du reste de la zone euro. La baisse de 10 milliards d’euros est trop récente pour produire ses effets à ce stade. Donc il ne faut pas abandonner la compétitivité coût car cela permet dès le court moyen terme de redresser la barre. On a aussi vu ses effets en Allemagne dans les années 2000, en Espagne dans les années 2010. Une baisse supplémentaire des impôts de production soulève toutefois la question épineuse de son financement, dans un contexte de finances publiques particulièrement dégradées.

Cela ne veut pas dire par ailleurs qu’il est suffisant d’agir sur la compétitivité coût. Notre stratégie doit marcher sur ses deux jambes : elle doit produire des effets de court-moyen terme sur la compétitivité coût, à la hauteur de ce que nous permettent les finances publiques. Cela signifie trouver des solutions, comme une réforme des retraites qui peut faire partie de l’équation. Et il faut aussi une stratégie de plus long terme sur les sujets structurels qui jouent plus sur la compétitivité hors prix, notamment le sujet des compétences. Les compétences étaient un avantage comparatif de longue date qui est là aussi en train de se détériorer. La formation initiale, en français, en mathématique se dégrade. Nous sommes en dessous de la moyenne de l’OCDE. Il faut donc redresser la barre sur les formations initiale et professionnelle. Cela mettra du temps à faire effet mais c’est pour cela qu’il faut agir dès à présent. Enfin, il faut avoir conscience que réindustrialiser, c’est compliqué et ça prend du temps. Nous avons eu un choc de coûts dans les années 2000 et les entreprises industrielles françaises se sont retrouvées prises en tenaille entre une hausse de leurs coûts de production, notamment salariaux, et la nécessité de maintenir des prix compétitifs sur les marchés exposés à la concurrence internationale. Donc leurs marges ont fondu et, progressivement, une grande partie d’entre elles ont disparu du territoire français, qu’elles aient fait faillite ou bien qu’elles se soient délocalisées. Or, ce phénomène n’est que lentement réversible. Il faut reconstruire lentement un tissu d’entreprises et de compétences. Et cela prend forcément du temps. D’autant qu’on ne va pas reconstruire les mêmes usines qu’avant. Il faut s’adapter à l’époque et à ses défis (transitions numériques et écologiques en particulier). Je pense qu’il y a une prise de conscience de ces enjeux du président de la République, lorsque l’on regarde le plan 2030.

Alors que Bruno Le Maire veut continuer de baisser les impôts de production et que Valérie Pécresse veut elle aussi réduire les coûts, est-ce un bon calcul ? Les candidats devraient-ils proposer autre chose ?

Ce sont des propositions qui vont dans le bon sens, à la condition qu’elles soient financées de manière rigoureuse et crédible. La France conserve toujours les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires par rapport au PIB les plus élevées d’Europe. Donc c’est un sujet, mais ce n’est pas le seul sujet. Il y a aussi celui de l’investissement, des compétences. Le gouvernement semble montrer qu’il a pris conscience de ces enjeux. Mais je pense qu’on sous-estime beaucoup l’ampleur des investissements nécessaires, notamment dans le numérique et dans les technologies de la transition énergétique. Ce que l’Etat investit, c’est une goutte d’eau par rapport aux besoins, et il n’a pas les moyens de faire beaucoup plus en termes budgétaires. Il faut pourtant arriver à financer les innovations industrielles de demain. Seules les entreprises peuvent réaliser cet effort d’investissement. Il faut réfléchir à des modalités alternatives d’intervention publique pour soutenir la conception et la production de technologies innovantes sur le territoire français, notamment en favorisant une meilleure orientation de l’épargne des Français vers le financement en fonds propres des entreprises de croissance.