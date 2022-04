Regardez bien la nouvelle affiche de...

Les affiches de campagne de Marine Le Pen lors des dernières élections présidentielles.

En 2012, sur l'affiche apparaissait un nom affreux : Marine Le Pen. C'était aussi le nom d'un certain Jean-Marie. Il faisait peur et avait un effet répulsif sur la majorité des électeurs. Cette affiche avec le nom Le Pen fut, pensons-nous, pour beaucoup dans la défaite de la candidate.



Cinq ans plus tard, après moult réflexions, elle effaça de l'affiche le nom Le Pen. Il n'y eut plus que Marine. Mais même ça, c'était de trop, car en lisant Marine, les électeurs voyaient aussitôt Le Pen. Nouvelle défaite.



Instruite par ces deux échecs, elle effaça tout en 2022 . Plus de Le Pen, plus de Marine. Seulement sa photo dans une posture quasiment présidentielle. Et en 2027, il n'y aura plus d'affiche du tout... Elle sera comblée.

