Refus d'obtempérer : Nanterre ou le prix de 40 ans de renoncements politiques

Nanterre, ville du drame du 27 juin.

Atlantico : Après la mort d’un jeune homme de 17 ans suite à un refus d'obtempérer, beaucoup d’émotions, et de récupérations. Quelle est la réalité, en France, des refus d'obtempérer ? (combien y en a-t-il ? Est-ce en augmentation, dans combien de cas cela tourne-t-il mal pour la police ou pour les délinquants ?)

Gérald Pandelon : En France, les refus d’obtempérer sont en hausse depuis 7 ans. Depuis le début de l’année 2023, ce sont 9 personnes qui ont été tuées par des tirs de policiers après des refus d'obtempérer, selon un décompte jeudi effectué par franceinfo. En 2021, selon les chiffres de l'IGPN et de l'IGGN, quatre personnes avaient été tuées dans ces circonstances, une seule en 2020 en zone police. En réalité, les forces de l’ordre n’utilisent leurs armes que dans 0,5 % des cas et surtout lorsqu’eux-mêmes, le plus souvent, font l’objet d’une menace. Ces chiffres s'inscrivent dans une hausse continue depuis sept ans du nombre de refus d'obtempérer, puisqu'un rapport du Sénat avait déjà montré une hausse de 28% de ce délit entre 2015 et 2020. Cette hausse s'est poursuivie l'an dernier, passant de 25 871 refus d'obtempérer en 2020 à 26 320 refus d'obtempérer en 2021. Ce délit est aujourd'hui le principal motif pour lequel les policiers utilisent leurs armes de service. L'une des explications avancée de ce phénomène se trouve dans la réglementation : depuis 2017, comme pour les gendarmes, les policiers peuvent tirer sur un véhicule quand un conducteur n'obtempère pas et quand il est susceptible de porter atteinte à leur vie ou à celle d’autrui. Il n’est malheureusement pas rare que des usagers de la route cherchant à éviter un contrôle routier fassent le choix de ne pas s’arrêter après qu’un agent des forces de l’ordre lui ait intimé l'ordre de garer son véhicule sur l'accotement. S’ils cherchent souvent à éviter d’être sanctionné pour une première infraction, les usagers doivent savoir que ce comportement, nommé “refus d’obtempérer”, constitue une délit routier et qu’une sanction prononcée à suite à ce type de délit peut être très importante. Un délit en augmentation ces dernières années, et des policiers qui se sentent de plus en plus exposés. Cet article spécifie que “le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.” Les usagers de la route se rendant responsables d’un refus d’obtempérer pourront donc faire l’objet :

d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre jusqu’à un an ;

une amende pouvant grimper jusqu’à 7 500 € ;

une perte de 6 points sur leur permis de conduire. Des peines complémentaires pourront également être prononcées contre ces usagers, comme : une suspension pour une durée maximum de trois ans du permis de conduire (avec possibilité d'aménagement pour que l’usager puisse continuer à conduire dans le cadre de sa profession) ;

une peine de travail d’intérêt général ;

des peines de jours-amende ;

une annulation du permis de conduire, assortie d’une interdiction de repasser l’examen pendant trois ans ;

la confiscation du ou des véhicules du conducteur incriminé ;

l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Des peines nettement plus lourdes pourront être retenues contre les conducteurs dont le comportement aura mis en danger la vie des autres usagers de la route. Ainsi, la peine de prison pourra être ramenée à 5 ans, assortie d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 75 000 € et d’une suspension totale du permis de conduire (sans aménagements liés à l’activité professionnelle de l’usager condamné).

Comment expliquer que l’autorité, à commencer par celle de l’Etat, soit de moins en moins respectée ?

Gérald Pandelon : La France n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité de ses citoyens. Nos gouvernants successifs, par laxisme et par crainte d'être taxés de raciste, ont fait le choix depuis 40 ans de ne pas dire la vérité concernant le phénomène de la délinquance car il existe un lien évident avec l'immigration, entre l'accroissement incontrôlé en France de l'immigration et la hausse des crimes et délits. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter la radio ou d'éclairer son poste de télévision au quotidien. Ce n'est pas être raciste de l'affirmer, c'est tout simplement vrai, à moins que ce ne soit la vérité qui soit aujourd'hui raciste. Or, ne pas le reconnaître constitue une faute très grave, une irresponsabilité même grandissante car ce sont les honnêtes citoyens qui, les premiers, sont confrontés à cette criminalité, il s'agit tout simplement d'une trahison car la sécurité de nos concitoyens n'est plus assurée. Comme indiqué dans une précédente tribune, nous sommes en effet bien loin d'une crise de l'Etat, d'une crise de l'autorité comme on le répète depuis plus de 30 ans dans tous les débats, mais bel et bien de son explosion. La situation par exemple des cités est celle d’une guerre qui se prépare. Ce sont également les mêmes qui nous expliquent que tout va bien qui ont laissé quasiment à l’abandon des pans entiers de leurs communes, dans un état de délabrement absolu, dans une précarité que ne connaissent que les villes du Tiers-Monde…Sur un plan quantitatif, la délinquance des cités induit en outre une recomposition qui se traduit par l’explosion des homicides entre gangs (un assassinat dans les quartiers Nord de Marseille coûte 500 euros, parfois moins) ou entre caïds locaux, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Prolifèrent ainsi les vols à mains armées dont les enjeux financiers sont parfois assez minces, sans compter les jets de grenades et tirs d’armes de guerres visant les rivaux. Sur un plan axiologique, les valeurs qui structuraient le milieu insulaire des années 70, notamment le respect de la parole donnée, se sont délitées. Les bandits d’honneur ne sont pas légion parmi les voyous, je peux en témoigner en plusieurs années d’expérience pour avoir défendu davantage de bandits en tant qu'avocat que des personnes dotées d'un grand sens de l'honneur... Ce qui compte c’est le court terme, le gain rapide obtenu de manière violente et non une vision reposant sur une stratégie rationnelle. La confiance a cédé le pas à la défiance. Ces bandes qui se substituent au banditisme organisé ne sont pas structurées car elles ne sont animées d’aucun sens du groupe ou d’une vision d’ensemble de leur action. Le passage à l’acte est instinctif, peu maîtrisé, plus dangereux car plus risqué pour les personnes innocentes. Le banditisme s’est, d’une certaine manière, dé-professionnalisé. Dans les cités dites sensibles, pour ne pas dire des coupe-gorge, la violence ne réside plus véritablement et simplement dans l’usage de la force mais a désormais son siège dans l’absence ou l’oubli de ce qui devrait être intériorisé par le délinquant comme étant la règle, une règle qui aurait été impulsée par le politique. En effet, ce qui caractérise cette violence c’est précisément la négation de l’humain en l’homme en tant que cette négation est sa visée propre. C'est ainsi que la transformation actuelle du banditisme suit la crise de l'Etat-nation dépassée par les flux internationaux. La criminalité organisée profite de la déliquescence de l'Etat, de sa perte de légitimité et d'autorité. Cette délinquance féodale est dans l'air d'un temps néo-libéral qui ne reconnaît plus aucune légitimité ni à l'Etat ni à une quelconque institution. Quant à la loi de l'Etat elle est persona non grata. Il y aurait beaucoup à dire sur l’effet nocif de la décentralisation et la fin du modèle autoritaire jacobin.

Des émeutes et des échauffourées ont eu lieu dans plusieurs villes de France entre la police et les habitants. A quel point est-ce que ce sont, aussi, les lâchetés de l’Etat qui viennent causer cette situation ?

Gérald Pandelon : Il y a une crise globale du politique et une crise de l'Etat et de sa légitimité, ce n'est pas un secret. Je me souviens que ce thème constituait déjà la tarte à la crème à la fin des années 80 et au début des années 90 au cours de mes études de sciences po, il y a plus d'une trentaine d’années déjà. Mais c’est la défiance institutionnelle qui est l’alliée objective de la délinquance. Une défiance qui fait que les banques ne prêtent que difficilement de l'argent. Du coup le milieu criminel trouve une sorte de raison d'être en devenant une banque occulte ou parallèle dans un monde où les banques ne prêtent qu’avec parcimonie. Avez-vous entendu parler des critères prudentiels d’encadrement du crédit ? Ces mêmes critères créés par la commission européenne qui imposent des critères de prêts particulièrement drastiques. Tous ces facteurs nourrissent une économie informelle. D'une certaine manière, nous avons les criminels que nous méritons. Un monde sans crime ni pègre n'existe pas et ne peut pas exister à partir du moment où personne n’a intérêt à le juguler, au-delà des mots. Mais un monde où la pègre occupe une telle importance n'est pas concevable non plus. Or l'Etat en France n'est plus le plus fort et une société où l'Etat ne fait plus la loi face à des groupes mafieux dont la puissance occulte est en réalité devenue une super puissance, n'en est plus une. Aujourd'hui, nos édiles font mine de penser que les voyous vivent et s'exterminent entre eux pour des affaires marginales alors que les sommes d'argent colossales du trafic de drogue s'investissent partout dans la ville jusqu'à corrompre les hommes politiques.

Comment en sommes-nous arrivés à une situation aussi explosive ?