POINT DE VUE
19 novembre 2026
Redresser la trajectoire financière et l’efficience de l’assurance maladie : une exigence
Le retour à l’équilibre de la branche maladie exige de transformer les conditions de gestion de ses acteurs. Le 16 octobre 2007, au CHU de Bordeaux, Nicolas Sarkozy souhaitait que le directeur soit « le patron reconnu, le seul ». Il défendait l’autonomie, la contractualisation et l’intéressement des équipes. Le diagnostic touchait un point essentiel : on ne peut demander des résultats à un responsable dépourvu des moyens de décider.
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La loi HPST de 2009 a effectivement renforcé les pouvoirs des directeurs ; il serait donc inexact de réduire cet épisode à un discours sans traduction législative. Elle a toutefois maintenu les hôpitaux publics dans leur cadre d’établissements publics de santé, c’est-à-dire une administration publique, avec des obligations budgétaires et comptables, mais sans les mêmes règles de gouvernance et de responsabilité financière que celles d’une entreprise. Le renforcement des pouvoirs du directeur n’a donc pas constitué la transformation statutaire proposée ici. Presque 20 ans après, les candidats à l’élection présidentielle proposent-ils des transformations à la hauteur du redressement de l’Assurance maladie ?
C’est à cette profondeur que doivent être examinées les propositions présidentielles : modifient-elles durablement les mécanismes qui produisent le déficit de la branche maladie, ou demandent-elles aux mêmes structures de mieux faire dans un cadre largement inchangé ?
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Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.
Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.