La loi HPST de 2009 a effectivement renforcé les pouvoirs des directeurs ; il serait donc inexact de réduire cet épisode à un discours sans traduction législative. Elle a toutefois maintenu les hôpitaux publics dans leur cadre d’établissements publics de santé, c’est-à-dire une administration publique, avec des obligations budgétaires et comptables, mais sans les mêmes règles de gouvernance et de responsabilité financière que celles d’une entreprise. Le renforcement des pouvoirs du directeur n’a donc pas constitué la transformation statutaire proposée ici. Presque 20 ans après, les candidats à l’élection présidentielle proposent-ils des transformations à la hauteur du redressement de l’Assurance maladie ?