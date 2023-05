Le Rassemblement national compte beaucoup de nostalgiques du Front national dans ses rangs.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans le parti de Marine Le Pen, ils sont nombreux à se sentir mal. Ils notent avec effroi que des éléments ultra radicaux se sont glissés dans leur mouvement. Des anciens du GUD, des membres de Cocarde, un syndicat étudiant nationaliste.

Les protestataires rappellent que le Rassemblement national est un “parti républicain qui a vocation à gouverner la France”. Et avec des fascistes dans leurs rangs, ce sera impossible.

Il en fallait plus pour démonter Jordan Bardella. Le patron du RN a déclaré que ces gémissements critiques étaient le fait de “grincheux” qui “se livrent à une bataille d’influence” pour le contrôle du parti. Pour faire bonne mesure, il a demandé l’interdiction des groupuscules d'extrême droite et d’extrême gauche.

Mais il n’a rien dit sur ceux d’extrême droite qui sont dans son parti.

Et pour cause. Car le Rassemblement national compte beaucoup de nostalgiques du Front national dans ses rangs. Ils vénèrent Jean-Marie Le Pen. Et n'ont pas pardonné à Marine d’avoir exclu du parti son père.

L’extrême droite a donc toute sa place au Rassemblement national ! Quant à Jean-Marie Le Pen, il doit savourer son triomphe dû à des troupes fraîches. Et il y a fort à parier qu’il dit à Marine Le Pen : “fifille, tu aurais dû m’écouter”.