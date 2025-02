Nouvelle donne

Rançongiciels : quand cybercriminalité et espionnage d’État se confondent

La distinction historique entre cybercriminalité et cyber espionnage tend à disparaître. Des groupes alignés avec les intérêts des États adoptent des tactiques criminelles, comme la pratique du rançongiciel. Ainsi, des groupes qui ne se concentraient que sur des campagnes d'espionnage ou des attaques à des fins géopolitiques, tendent à modifier leurs objectifs. Ils visent maintenant à déstabiliser des secteurs stratégiques ou financer des régimes sous sanctions en usant d’arsenal de cyber criminels. Cette évolution a des conséquences majeures pour les directions IT et sécurité : elle augmente le volume d’attaques et modifie la manière dont les organisations doivent aborder la gestion des risques.