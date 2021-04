Racisme : quand Macron contredit Macron…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On doit à Ernst Kantorowicz la théorie sur le double corps du roi. Elle est riche et complexe. On peut la résumer simplement de la façon suivante. Le roi est un mortel qui, comme tous les mortels, souffre et peut se tromper dans son enveloppe terrestre. Mais en même temps – deuxième corps du roi – il est immortel et infaillible car il incarne l’idée du royaume.

D’où la célèbre apostrophe : « le roi est mort, vive le roi ! » L’un meurt, l’autre pas. De cette belle théorie, Macron en est l’incarnation la plus aboutie. Le roi Macron peut se tromper. L’autre roi Macron ne peut pas se tromper.

Dans un bel élan de son favori « en même temps », le président de la République a accordé un entretien au Figaro dans lequel il proclame qu’il n’y a pas de « racisme systémique en France ». Le jour même, il a affirmé le contraire alors qu’il était interviewé sur la chaîne américaine CBS.

Il a rappelé le « passé colonial de la France ». Puis il a enfoncé le clou en affirmant que notre pays « devrait déconstruire son Histoire » et aborder la question de « race ».

Entre les deux corps du roi Macron, on ne sait lequel choisir... Quel corps parlait le matin au Figaro ? Quel corps s’est épanché le soir-même sur CBS ? Le mortel qui se trompe ? L’immortel qui ne se trompe pas ?

Pour notre part, nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir un roi aussi complexe. Ce qui n’est pas le cas des autres pays occidentaux où rois et reines s’en tiennent à ce qu’ils ont dit une fois. Et maintenant, en suivant Ernst Kantorowicz, crions tous ensemble : « Macron est mort, vive Macron ! »