Rachel Khan : seule contre toutes ?

Rachel Khan est au cœur d'une polémique impliquant l'association La Place, dont elle est la directrice, mais aussi la Mairie de Paris, après des propos tenus dans le cadre de la promotion de son nouveau livre "Racée".

Femme et noire, Rachel Khan est surtout athlète de haut niveau, danseuse passionnée, actrice de talent, juriste expérimentée et autrice à succès. Elle est, aussi, hostile à l’idéologie décoloniale et à l’indigénisme. C’est dire si elle va s’attirer les foudres de toutes les néo-féministes et autres racialistes qui n’ont ni son intelligence ni son talent. Déjà, à la Mairie de Paris, foyer de la cancel culture à la française, elle est la cible des militantes extrémistes de l’association La Place, dédiée au hip-hop, qu’elle dirige. La lutte qui s’engage, destinée à éliminer (cancel) cette empêcheuse de raciser en rond, risque d’être très violente. A suivre...

