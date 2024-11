© Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rêve américain… et désillusions

Qui double qui aux États-Unis ? Plus important pour l’élection que l’évolution du niveau de vie global des Américains, la grande compétition des catégories sociales

De plus en plus d’Américains ont l’impression que leurs concitoyens s’en sortent mieux qu’eux sur le plan économique, financier et sur l’évolution de leur niveau de vie.