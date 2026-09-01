Que verrions-nous si nous avions un œil à l’avant et un œil à l’arrière de la tête ?

Abigail Witmer a rejoint le corps professoral de la faculté d'optométrie de l'Université d'État de l'Ohio (The Ohio State University College of Optometry) en tant que professeure adjointe de clinique en juillet 2024. Elle exerce principalement des fonctions d'encadrement clinique auprès des étudiants en optométrie de troisième et quatrième année au sein des cliniques de pédiatrie, de vision binoculaire et de soins visuels de première ligne.