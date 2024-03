Un homme se fait vacciner lors de la période du Covid-19.

Atlantico : La HAS vient d’actualiser la stratégie de vaccination contre le zona et recommande la vaccination des personnes immunodéprimées de 18 ans et plus et de tous les adultes de 65 ans et plus avec le vaccin Shingrix. Quel est l’âge “idéal” pour se faire vacciner de manière générale ?

Antoine Flahault : Le virus qui cause le zona est le même que celui de la varicelle. Quand on contracte la varicelle, dans l’enfance, le virus reste quiescent durant toute notre vie dans notre organisme, plus exactement dans les ganglions de notre système nerveux périphérique. À l’occasion d’un déficit immunitaire passager, par exemple d’une grippe ou d’un Covid, ou de l’apparition d’un cancer, ou encore dans raison apparente, le virus peut se « réveiller » et causer alors un zona, c’est à dire une éruption au niveau de la ceinture (le mot « zona » en grec signifie « ceinture »), en réalité sur le territoire d’une demi-ceinture car l’éruption ne touche que la moitié du corps, droite ou gauche. D’autres territoires cutanés peuvent être le siège du zona, par exemple le cuir chevelu, ou les bras, ou même les paupières voire les conjonctives, et les douleurs provoquées par l’éruption zostérienne peuvent être très vives et persister après la guérison de l’éruption cutanée. C’est en raison de ces formes très douloureuses du zona que l’on recommande la vaccination. On la propose désormais chez les adultes de plus de 18 ans immunodéprimés, et chez toutes les personnes de plus de 65 ans car on sait que l’immunité s’affaiblit aussi avec l’âge.

Que faire si on est complètement perdu dans l’agenda de ses vaccinations ? Faut-il consulter son médecin généraliste ou se renseigner auprès de la Haute Autorité de Santé et suivre les recommandations pour les différentes vaccinations ?

La HAS est l’agence responsable en France de l’élaboration du calendrier vaccinal. C’est donc vers son site qu’il convient de se tourner lorsque l’on ne sait plus très bien où l’on en est du côté de nos vaccins et de nos rappels. Il faut dire que c’est passablement compliqué parce qu’on peut se protéger contre beaucoup de maladies aujourd’hui à différents âges de la vie.

Il y a un document sur le site de la HAS qui tient en deux pages et que je recommande vivement :

Les médecins consultent pour leur part le lien suivant qui est très complet et donne tous les détails nécessaires (il y a même un espace pro qui leur est réservé).

Ce site officiel fournit un niveau encore plus détaillé d’informations sur les vaccinations : cliquez ICI

Le cas de la personne projetant de partir en voyage est un peu particulier et demande de consulter des sites de médecine des voyages régulièrement mis à jour au gré des épidémies ou des risques infectieux dans la région de destination. S’il en existe plus excellents, je recommanderais ici le site healthtravel.ch (suisse) : cliquez ICI

Quelles sont les âges recommandés pour les principaux vaccins comme la grippe, la rougeole, les oreillons, la varicelle, ou contre d’autres maladies si l’on ne se souvient plus quand faut-il faire ces vaccins ?

Le calendrier vaccinal précise l’ensemble des vaccins qu’il convient de faire, ainsi que les rappels ultérieurs, selon l’âge. Passons les en revue, pour répondre précisément à votre question et aussi pour apprendre à mieux lire le tableau de la HAS :

- Contre la grippe, les autorités françaises recommandent de vacciner tous les adultes de plus de 65 ans chaque automne ; la HAS précise que cette recommandation s’étend à toutes les personnes à risques à partir de l’âge de 6 mois, mais aussi aux femmes enceintes. Elle indique que la vaccination antigrippale peut être proposée aux enfants sans comorbidités (entre 2 ans et 18 ans). Elle est aussi recommandée chez les professionnels exposés aux virus grippaux porcins et aviaires ;

- Contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, une première dose de vaccin doit être administrée à l’âge de 12 mois, suivie d’une seconde dose entre 16 et 18 mois, sans rappel nécessaire par la suite ;

- Contre la varicelle, les autorités françaises ne recommandent pas le vaccin chez le nourrisson à l’inverse d’autres pays (comme par exemple aux USA). Mais la HAS recommande la vaccination contre la varicelle aux adolescents (entre 12-18 ans) qui n’auraient pas contracté la varicelle plus jeune (ce qui est extrêmement rare en France).

Pourquoi certains vaccins sont incompatibles au-dessus ou en-dessous d’un certain âge ? Quels sont les risques éventuels pour la santé ?

Le premier vaccin recommandé chronologiquement dans la vie, dès l’âge de un mois, est le BCG, c’est-à-dire le vaccin contre la tuberculose. D’autres vaccins recommandés chez le nourrisson sont administrés à partir de l’âge de deux mois, avec deux rappels successifs à quatre et onze mois.

Ce n’est donc pas tant que des vaccins seraient « incompatibles » selon l’âge, d’ailleurs on ne parle que très rarement de « surdosage » en termes de vaccins. C’est plutôt que l’on cherche à optimiser le calendrier vaccinal d’une part en fonction des risques infectieux qui ne sont pas les mêmes à chaque âge et en fonction de l’observance attendue de la population. Ainsi, le vaccin contre le zona est-il proposé désormais à l’âge de 65 ans, alors que jusqu’à l’an dernier il était proposé dès 64 ans. Ce n’est pas parce qu’il serait devenu contre-indiqué à 64 ans depuis, mais juste parce que le calendrier vaccinal du zona est désormais phasé avec celui d’autres vaccins pouvant être administrés simultanément lors d’une visite chez le médecin ou le pharmacien à cet âge : DTP, zona, grippe, Covid.

