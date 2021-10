Que faire contre le "virus" Zemmour ? 

Eric Zemmour s'exprime lors de l'événement de lancement de la promotion de son nouveau livre "La France n'a pas dit son dernier mot" à Nice, le 18 septembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ici et là Zemmour est qualifié de "virus". Laurent Ruquier l'a dit mais ce n'est que Laurent Ruquier... Le numéro deux de LREM a utilisé le même terme pour qualifier l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot. Valerie Pécresse aurait fait de même puis a démenti.

Eric Zemmour serait donc porteur d'une maladie. Interdit donc de s'approcher de lui : il est contagieux. Le mot "virus" n'est pas anodin : c'est une insulte qui nous renvoie au vocabulaire hitlérien et à celui des procès de Moscou.

Le "virus" Zemmour est beaucoup plus grave que le virus de la grippe et par sa nocivité il se rapproche du Covid-19 : dans l'esprit de ceux qui le dénoncent le "virus" Zemmour amène la peste. On peut supposer qu'elle est brune !

On devrait plutôt débattre avec lui, argumenter. Ses propos sur Pétain méritent d'être fustigés. Quant à sa revendication sur les prénoms français elle est tout à fait excessive donc insignifiante. Mais qui de LREM, du PS, des Républicains accepte de confronter ses idées avec les siennes ? Jean-Luc Mélenchon et Michel Onfray l'ont fait et ne l'ont pas ménagé.

Au lieu de cela, on dit "virus" ce qui vaut exorcisme. Y a-t-il un vaccin contre Zemmour ? L'institut Pasteur n'a pas ça en stock. Il y en a un qui se présente à l'esprit : stopper l' immigration. Mais ce n'est pas au programme. C'est pourquoi dans un tout dernier sondage, Zemmour se voit qualifié pour le second tour. Normalement il devrait débattre avec Macron mais ce dernier refusera peut être par crainte d'être contaminé.

Jean-Marie Le Pen salue le « courage » et la « culture » d'Eric Zemmour !

Eric Zemmour s'est trouvé un père spirituel en la personne de Georges Marchais