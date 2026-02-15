CONSCIENCE ARTIFICIELLE

15 février 2026

Quand la peur d’une IA autonome fait perdre la raison

Avec Moltbook et l’émergence de plateformes où des agents artificiels interagissent, débattent et même “embauchent” des humains, la frontière entre expérimentation technologique et fantasme d’autonomie machinique semble vaciller. Derrière la fascination pour ces IA qui simulent émotions et conscience, se dessine surtout une inquiétude collective : et si nos projections sur la machine nous faisaient perdre de vue sa réalité technique ? Entre emballement médiatique et enjeux bien réels de cybersécurité, la peur d’une IA autonome révèle peut-être davantage nos angoisses que les capacités véritables des systèmes actuels.