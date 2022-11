Un débat s'est déroulé à l’Assemblée nationale sur la tenue à respecter au sein de l’hémicycle.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il y a quelques jours, l’Assemblée vient de voter un règlement imposant le port de la veste dans l’hémicycle et recommandant celui de la cravate. A notre grande surprise, il n’y a rien concernant le nœud papillon ! Ce nouveau règlement interdit également le port du short et du bermuda. On remarquera que dans ce texte, rien n’est prévu s’agissant des femmes. La jupe au-dessus du genou, en dessous ? Un soutif ou pas ?

Quant à la veste, on sait pourquoi elle est rendue obligatoire : quand on a une veste, on peut la retourner… Ce texte vise , sans les nommer, les parlementaires mélenchonistes. Ils s’étaient fait remarquer par leurs tenues débraillées.

Mais maintenant qu’ils seront contraints de porter une veste, comment fera-t-on pour les distinguer des autres ? A l'initiative de ce projet, Eric Ciotti qui s’est mué en arbitre des élégances. Il ferait mieux de s’occuper des nœuds de cravates des Républicains.