Un paléontologue et un squelette de dinosaure, Photo AFP

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : La question des dinosaures – et plus précisément de ce qui les a tués – continue de travailler de nombreux scientifiques. Certains, s’appuyant sur des modèles de deep learning, affirment désormais que ce n’est pas l’astéroïde qui aurait tué les dinosaures, mais bien l’activité volcanique. Les vapeurs et les nuages de charbon que ceux-ci crachaient en quasi permanence aurait eu un impact sur le climat. Peut-on effectivement penser que cela aurait pu suffire à tuer de pareilles bêtes ?

Anna Alter : Depuis des lustres la disparition des dinosaures travaille les paléontologues qui étudient leurs vieux os. Ces grosses bêtes à sang probablement tiède sont apparues en même temps que les mammifères, les crocodiles et les tortues il y a 220 millions d’années quand tous les continents étaient réunis en un seul : la Pangée. La terre à l’époque avait déjà connu de grands bouleversements et un climat étouffant avait tué tous les animaux d’avant. La place était libre et les dinosaures l’ont occupée pleinement en devenant de plus en plus gros et grands. L’ immense supercontinent commençait à se disloquer et les terres émergées étaient sur le point de se séparer quand les dinosaures ont démarré dans la vie et ils ont dérivé sur les plaques en se diversifiant, comme je le raconte dans un petit livre coécrit avec le plus grand spécialiste français, Ronan Allain, Les dinosaures ce qu’on ne sait pas encore - destiné aux enfants qui les adorent et en apprend aussi beaucoup aux parents sur leur sort..

Au départ tous marchaient sur deux pattes et ils colonisèrent la planète entière. Un vrai succès dont on ignore les raisons exactes, sans doute le hasard et la chance les ont aidé à se déployer, chacun dans son coin évoluant en fonction de son environnement et de la nourriture à disposition. Bipèdes ou à quatre pattes, ils gardaient les membres bien droits. Il y en avait des petits, des moyens, des géants, même volants, mais herbivores ou carnivores tous restaient droits dans leurs bottes, c’est même à ça qu’on les reconnaît. Pendant plus de 160 millions ils ont dominé la terre, ils sont les plus grands animaux qu’elle ait jamais portés. Ils ont imposé leur loi et leur poids durant des millénaires. Au Trias, Jurassique, Crétacé ils règnent sans partage, on ne leur connaît aucun adversaire.

Le déclin et la fin de l’empire dinosaurien il y a environ 65 millions d'années intrigue et interroge. Les paléontologues ne savent pas au juste ce qui s’est passé et ne sont d’accord que sur une chose : il a fallu un sacré choc pour les éliminer. A l’époque le climat avait radicalement changé, la température était descendue de 3° et le niveau des océans avait baissé de près de 200 mètres ce qui a eu des conséquences terribles sur toute la faune et la flore. Toute la question est de savoir ce qui a provoqué cette grave crise climatique. A qui la faute ? Longtemps on a accusé l’énorme météorite qui a heurté la terre d’avoir soulevé un nuage de poussières qui, en cachant le soleil, a provoqué un interminable hiver que les dinosaures frileux n’ont pas réussi à passer et ont trépassé. Aujourd’hui certains en s’appuyant sur des calculs réalisés par l’IA reviennent à l’ancienne thèse des volcans de l’Inde, lesquels en hyperactivité déjà auparavant, en crachant des gaz à toute vapeur auraient provoqué des chauds et froids qui se seraient terminés par une vague de très grand froid. Trois cent mille ans avant l’impact et encore cinq cent mille ans après ces volcans ont émis des nuages de dioxydes de carbone et de dioxyde de soufre, les uns réchauffaient l’atmosphère, les autres la refroidissait et ce cycle aurait provoqué un choc climatique que les grosses bêtes n’auraient absolument pas supporté.

Dans quelle mesure le changement climatique a-t-il pu mettre en péril les dinosaures ? Peut-on aussi imaginer, par exemple, que les nouvelles conditions auxquelles ils ont été confrontés ont engendré des évolutions biologiques ? Lesquelles ?

Les géants résistent mal aux brusques changements. Il semble qu’avant les variations climatiques et l’impact de la météorite qui en a rajouté, les dinosaures étaient en parfaite santé. Parmi les paléontologues deux camps s’affrontent. Pour les uns, plusieurs facteurs ont contribué à la grande crise qui a mis fin au règne des dinosaures. Pour d'autres, la chute de la météorite à elle seule suffit à mettre un terme à l’empire des géants en provoquant des extinctions de masse. Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur ce qui est plus meurtrier, le volcanisme débridé ou le choc violent de la météorite. En revanche, après pas mal de réticence, tous ont fini par admettre que seuls les dinosaures volants ont tiré leur épingle du jeu et ont donné naissance, en s’adaptant, à nos oiseaux.

Certains scientifiques estiment également que les deux phénomènes – l’évolution de l’activité volcanique ainsi que la chute de l’astéroïde – ne s’excluent pas nécessairement l’un et l’autre. Doit-on penser que les deux ont fragilisé ou menacé la population de dinosaures ? Lequel a pu s’avérer être le plus dangereux et pourquoi ?

A l’heure de compromis, chacun met de l’eau dans son vin, et au lieu de miser soit sur le volcanisme, soit sur la météorite, les chercheurs d’os clament les deux mon colonel….Et c’est vrai que les deux ne s’excluent pas nécessairement, au contraire la météorite en tombant provoque une onde de choc et des tremblements de terre qui augmentent les éruptions volcaniques.

Quelles sont les autres théories concernant l’extinction des dinosaures ?

En plus du volcanisme débridé et de la météorite meurtrière, les dinosaures auraient pu être décimés par une épidémie due à un virus inconnu, mais on manque de données sur leur santé et échafauder des théories à partir de quelques squelettes est très risqué…