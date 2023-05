Qu’est-ce qu’il y a de pire que le wokisme ? L’anti-wokisme

Une photo prise lors d'une manifestation féministe.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le wokisme est la maladie sénile du progressisme. On connaît ses méfaits. Black is beautiful, White is ugly. Au nom du wokisme, on déboulonne des statues. On revisite Shakespeare : Othello ne tue pas Desdémone car il est noir.

Le Prince Charmant qui embrasse la Belle au Bois Dormant est accusé de viol car elle n’était pas consentante. Et des livres des plus grands auteurs sont expurgés de toutes allusions supposées racistes : finis les Dix Petits Nègres d’Agatha Christie !

Le wokisme fait des ravages mais fort heureusement, il s'essouffle. Dans Le Monde, un collectif d'universitaires s’est mobilisé pour prendre sa défense. Des professeurs, des membres du CNRS. Rien que du beau linge ! Ils s’indignent de ce qu’ils appellent une “offensive réactionnaire”. D’après eux, l’anti wokisme est bien pire que le wokisme. Ils défendent la cancel culture. Car, disent-ils, elle fait avancer la science.

Pour eux, les attaques contre le wokisme sont le fait de la droite et de l’extrême droite. Ils n’hésitent pas à qualifier l’anti wokisme comme étant “un nouveau fascisme”. Et à l’appui de leurs dires, ils apportent une preuve qui pour eux est irréfutable : Eric Zemmour est anti wok !

Le wokisme va périr. Et l’extrême droite n'y sera pour rien. Il mourra étouffé par sa propre bêtise.