Insultes profondes

Putain de bordel ! Les explications d’un psychologue sur ce qui se joue vraiment quand Donald Trump jure en public

Alors qu’il tentait d’imposer un accord de paix entre Israël et l’Iran, Donald Trump a violemment exprimé sa frustration face aux deux pays. Cette réaction brutale, assumée et non corrigée, illustre une fois encore son style de leadership singulier : décisions prises à l’instinct, réactions viscérales, peu ou pas de concertation. Une attitude que les psychologues analysent à l’aune de la théorie des deux systèmes de pensée développée par Daniel Kahneman : Trump semble fonctionner en permanence en mode « système 1 », rapide, émotionnel, impulsif — là où la géopolitique exige réflexion, maîtrise et lenteur. Un décalage frappant entre l’exigence de rationalité présidentielle et les éclats d’un homme qui gouverne comme on négocie un deal. Brutalement.