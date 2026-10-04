ENVIRONNEMENT
4 octobre 2026
Puissance verte : pour que l’écologie ne soit plus confisquée par la gauche
Ce dimanche 4 octobre 2026, à Amboise, « Puissance verte » réunit des élus, des experts et des personnalités politiques. Le mouvement est issu du think tank Écologie responsable. Florence Portelli, maire de Taverny, reconnaît que l’écologie manque d’incarnation à droite. Elle veut prouver que la droite et le centre droit en font déjà dans les territoires, en faire un thème majeur de la présidentielle de 2027 et ne plus laisser ce sujet à une gauche qu’elle juge « hors-sol » et culpabilisatrice.
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A PROPOS DES AUTEURS
Membre du parti Les Républicains, elle est maire de Taverny depuis 2014, conseillère régionale d'Île-de-France depuis 2015, vice-présidente de la communauté d'agglomération Val Parisis et présidente de l'orchestre national d'Île-de-France depuis 20162.
Porte-parole de François Fillon pendant la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de 2017, elle est candidate à la présidence du parti Les Républicains3 fin 2017
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Membre du parti Les Républicains, elle est maire de Taverny depuis 2014, conseillère régionale d'Île-de-France depuis 2015, vice-présidente de la communauté d'agglomération Val Parisis et présidente de l'orchestre national d'Île-de-France depuis 20162.
Porte-parole de François Fillon pendant la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de 2017, elle est candidate à la présidence du parti Les Républicains3 fin 2017