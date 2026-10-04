POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Florence Portelli lors du congrès « Journées d'été » du parti LR à La Baule.
See image caption
See copyright

ENVIRONNEMENT

4 octobre 2026

Puissance verte : pour que l’écologie ne soit plus confisquée par la gauche

Ce dimanche 4 octobre 2026, à Amboise, « Puissance verte » réunit des élus, des experts et des personnalités politiques. Le mouvement est issu du think tank Écologie responsable. Florence Portelli, maire de Taverny, reconnaît que l’écologie manque d’incarnation à droite. Elle veut prouver que la droite et le centre droit en font déjà dans les territoires, en faire un thème majeur de la présidentielle de 2027 et ne plus laisser ce sujet à une gauche qu’elle juge « hors-sol » et culpabilisatrice.

Photo of Florence Portelli
Florence Portelli Go to Florence Portelli page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

écologie de droite , puissance verte , Florence Portelli , écologie responsable , présidentielle 2027 , Bruno Retailleau , écologie punitive , écologie de croissance , Notpla , sargasses , forêt de Montmorency , micro-forêts urbaines

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Florence Portelli image
Florence Portelli
Maire LR de Taverny, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France
Membre du parti Les Républicains, elle est maire de Taverny depuis 2014, conseillère régionale d'Île-de-France depuis 2015, vice-présidente de la communauté d'agglomération Val Parisis et présidente de l'orchestre national d'Île-de-France depuis 20162.
 
Porte-parole de François Fillon pendant la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de 2017, elle est candidate à la présidence du parti Les Républicains3 fin 2017

Populaires

1Derrière l'affaire Bardella/Mediapart, voilà ce que la police scientifique est capable d'exhumer pour retrouver vos traces numériques
29 pistes pour une renaissance industrielle de la France
3L’école publique est-elle victime d’un racisme institutionnel ou du déni de réalité imposé par des antiracistes dévoyés ?
4Elon Musk vire la mère de 4 de ses enfants, Voici voit Charlotte Casiraghi plaquer Nicolas Mathieu, Closer Céline Dion sous emprise de sa coiffeuse; Jennifer Lopez & Jacob Elordi s’embrouillent à Paris; La famille de Madonna lui impose une intervention
5Alerte submersion : cette méga vague Kelvin qui fonce sur les côtes californiennes
6Blocages des lycées : que répondre à la demande de ceux qui se pensent victimes de racisme ou d'islamophobie ?
7IA : le monde (d’après) selon Mark Zuckerberg