Psychologie par temps de pandémie : rien de nouveau sous le soleil

L'impact de la pandémie, notamment sur le plan psychologique, a révélé les failles de notre système de santé.

Notre comportement pendant la Covid-19 fait écho à celui des individus, des sociétés et des gouvernements lors des pestes passées. Nous pouvons et devons faire mieux.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Début 2019, des mois avant que le monde n'ait entendu parler de Covid-19, j'ai fini d'écrire un livre intitulé "La psychologie des pandémies : Se préparer à la prochaine épidémie mondiale de maladie infectieuse". Le premier éditeur l'a rejeté, estimant qu'il s'agissait d'un "livre intéressant que personne ne voudrait lire." Il a finalement été publié en octobre 2019, quelques semaines avant les premiers cas documentés de Covid-19 à Wuhan, en Chine.

J'ai écrit ce livre parce que, en tant que psychologue, j'ai cherché à comprendre en profondeur les interactions entre le comportement humain, la maladie, la détresse et les perturbations sociales. Il y a beaucoup à étudier. Rien qu'au cours des 200 dernières années, il y a eu plus de 20 pandémies, dont la "grippe russe" de 1889-90, qui a tué un million de personnes sur les 1,5 milliard que comptait la planète, et la tristement célèbre "grippe espagnole" de 1918-20, qui a fait plus de 50 millions de victimes. L'épidémie de SRAS de 2003, qui n'a pas atteint les proportions d'une pandémie, s'est heureusement arrêtée.

Bien que chaque pandémie ait eu un contexte historique et des caractéristiques de maladie uniques, le comportement humain a été moins variable qu'on pourrait le croire.

Lors de nombreuses grandes épidémies du siècle dernier, les médias ont à la fois calmé et alarmé le public, et les dirigeants politiques ont minimisé la gravité de la situation pour maintenir l'économie en marche. On a assisté à une montée de la xénophobie, du racisme, des rumeurs, des théories du complot, des achats de panique, des remèdes de charlatan et de la spéculation. Des troubles émotionnels tels que l'anxiété et la dépression sont apparus ou se sont aggravés. Il y a eu des protestations contre les restrictions, la distanciation sociale et les mandats connexes, et parfois de la violence, mais le plus souvent, une montée de l'altruisme.

Beaucoup de ces choses ont surpris les dirigeants pendant la pandémie de Covid-19 ; elles ne devraient pas. Les réponses de l'humanité à la pandémie actuelle se reflètent dans le passé, ce qui peut aider à planifier notre avenir.

La panique combinée aux rumeurs et à la désinformation peut conduire à des actes désespérés. Pendant la grippe espagnole, certaines personnes sont tombées malades après avoir bu du peroxyde d'hydrogène, croyant qu'il tuerait les germes, tout comme la consommation ou l'injection d'eau de Javel a suscité des inquiétudes pendant le Covid-19. Pendant les pandémies de choléra des années 1800, des rumeurs prétendaient que la maladie était causée par un poison introduit dans l'approvisionnement en eau pour tuer les pauvres. Cela a conduit à des émeutes généralisées. Une panique à grande échelle comme celle-ci est toutefois rare, du moins pour les maladies respiratoires comme le Covid-19.

Au contraire, face à de telles menaces, la plupart des gens essaient de faire face en trouvant des moyens de limiter ou de contrôler le risque. Cela peut être apaisant, même si le sentiment de contrôle est une illusion. Pendant la grippe espagnole, les gens ont acheté en panique des sacs de camphre aromatique qu'ils portaient autour du cou, même s'il s'est avéré qu'ils n'étaient pas plus efficaces qu'un porte-bonheur. Pendant le Covid-19, certaines personnes ont stocké du papier hygiénique ; d'autres ont frotté assidûment les surfaces dans un acte de "théâtre de l'hygiène" longtemps après que des recherches aient montré que ce n'était pas nécessaire. Ces actions ne contribuent guère à la sécurité des personnes, mais elles sont tout de même réconfortantes.

Une autre réaction courante consiste à fuir les villes vers des lieux perçus comme sûrs, comme la campagne. Cela peut transporter l'infection loin à la ronde. Lors de la peste bubonique en 1527, le théologien Martin Luther - le fondateur du luthéranisme - a présenté un sermon sur la résistance à l'envie innée de fuir la maladie. Lorsque la peste s'est déclarée en Inde dans la ville de Surat en 1994, des dizaines de milliers de personnes ont fui dans la panique. Au début de l'épidémie de Covid-19, de nombreuses personnes ont quitté Wuhan (peut-être plus pour les fêtes du Nouvel An que par peur) ; le nombre de cas d'infection en Chine a augmenté en même temps que le nombre de personnes en déplacement.

À l'autre extrémité du spectre psychologique de la panique se trouve le déni : Certaines personnes considèrent que la menace est exagérée ou qu'il s'agit d'un canular. Pendant la grippe espagnole de 1918-20, une ligue anti-masque a été créée à San Francisco, arguant que les masques étaient inutiles, inefficaces et violaient les libertés civiles.

Mon groupe de recherche a interrogé des milliers d'adultes canadiens et américains au cours du Covid-19. Au milieu de l'année 2020, environ 15 % d'entre eux souffraient du trouble de stress Covid, caractérisé par une anxiété grave et débilitante. Ces personnes ont tendance à avoir des antécédents d'anxiété ou de difficultés émotionnelles qui ont été aggravées par la pandémie.

De même, environ 15 % des personnes interrogées avaient tendance à nier la gravité de la pandémie. Ces personnes ont tendance à se considérer comme vigoureusement saines et imperméables au Covid-19 ; elles font souvent abstraction de la distanciation sociale et ont des attitudes anti-masque et anti-vaccination. Elles sont également susceptibles de connaître une réactance psychologique : un état intense de rejet des tentatives de persuasion ou de réglementation perçues comme une menace pour la liberté de choix. Les réactions telles que la colère sont liées aux traits de personnalité antisociaux et narcissiques et au conservatisme politique.

Le défi auquel sont confrontés les responsables en cas de pandémie est de modifier les comportements afin de minimiser à la fois les pertes en vies humaines et la détresse psychologique. Les gouvernements réagissent généralement par des messages d'avertissement de plus en plus alarmants à l'intention des personnes qui négligent la gravité d'une pandémie, ce qui accroît malheureusement l'anxiété des personnes déjà effrayées par la maladie.

Les restrictions imposées par les gouvernements en matière de socialisation sont particulièrement dures : les êtres humains sont naturellement sociables et trouvent qu'il est émotionnellement usant de rester à l'écart. Notre capacité à respecter les règles de distanciation sociale a tendance à se détériorer avec le temps. Pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918, la coopération du public avec de telles règles a diminué avec les vagues successives d'infection. Pour le Covid-19, une étude a montré qu'en 2020, alors même que le port du masque augmentait régulièrement, le respect des règles de distanciation physique diminuait. Les conséquences sur l'économie et la santé mentale des communautés s'accumulent lorsque des restrictions sévères restent en place pendant des mois ou des années ; les protestations et autres formes de rébellion s'intensifient.

Il y a des bons côtés aux pandémies. L'altruisme augmente : Les gens apportent des provisions aux malades et encouragent les travailleurs de la santé. Les recherches que nous avons menées pendant la Covid-19 ont révélé que 77 % des milliers de personnes interrogées (dont aucune n'avait contracté la Covid-19) ont connu une croissance post-traumatique, c'est-à-dire des changements personnels positifs à la suite des facteurs de stress et des autres défis rencontrés pendant la pandémie. Parmi les changements positifs les plus fréquemment signalés, citons une plus grande résistance au stress, une meilleure appréciation des amis et de la famille, une plus grande spiritualité et la reconnaissance de nouvelles possibilités. Cela va au-delà du simple fait de "rebondir" après une épreuve.

Aucun de nos défis actuels en matière de pandémie n'est nouveau. La question est de savoir si nous pouvons tirer des enseignements de ces expériences. Les gouvernements peuvent-ils modifier leurs mesures d'intervention afin de minimiser les 15 % de personnes stressées ou les 15 % de personnes qui refusent de voir la réalité en face, tout en maintenant l'infection à distance ? Les filets de sécurité sociale et les services de conseil peuvent-ils atténuer les problèmes de santé mentale et accroître les expériences de croissance ? Cela vaut la peine d'essayer. L'humanité est déjà passée par là et elle y repassera. Soyons prêts la prochaine fois.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.