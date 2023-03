Prompt ingénieur : oubliez l’âge de la retraite, voilà le métier dont nous aurons bientôt besoin plus de n’importe quel autre…

Un robot doté d'une intelligence artificielle présenté lors d'un salon sur les nouvelles technologies.

Le succès de ChatGPT et les progrès de l'intelligence artificielle vont bouleverser le marché du travail et certains métiers dans le secteur des nouvelles technologies.

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo . Il le revend en 2008 et développe DNA Vision , entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.

Atlantico : Alors que ChatGPT est amené à devenir incontournable, comment expliquer que le rôle d’ingénieurs spécialisé dans le "prompt" est particulièrement mis en lumière ?

Laurent Alexandre : Il y a actuellement un transfert de la valeur de l’écriture du code vers la façon dont on donne des instructions informatiques spécifiques à ChatGPT ou ses équivalents. Puisque le code est construit de façon semi-automatique, ce qui compte réellement c’est la façon dont on organise l’architecture et dont on pose les questions au LLM. Cela entraîne une restructuration assez profonde des directions informatiques et cela donne le pouvoir à des gens qui sont des prompt engineer. C’est quelque chose qu’on avait anticipé, mais à plus long terme. Du fait de l’accélération récente des réseaux de neurones de type LLM, notamment depuis novembre dernier, cette tendance va devenir centrale dans l’organisation de l’informatique entre maintenant et 2025.

Tout le monde a été scotché par ChatGPT 3,5 il y a quelques mois, et personne n’imaginait que la version GPT 4 serait aussi puissante et multi-modale. Les progrès réalisés ont bouleversé la vision qu’on a de l’organisation future de l’informatique. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir des démonstrations de personnes griffonnant un projet sur une feuille de papier, avant d’envoyer une photo de cette feuille à ChatGPT qui a construit un logiciel et écrit le code correspondant à la va-vite. Il s’agit d’une transformation radicale du métier d’informaticien. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour avoir un bon rapport avec ChatGPT, il faut poser intelligemment les questions. De nombreux responsables économiques du CAC40 considèrent que cela sera un métier très haut de gamme.

À Lire Aussi

Intelligence artificielle, robotisation, économie de la connaissance, grande démission : ces grands oubliés du débat sur les retraites

Le prompt va-t-il remplacer le code dans l’ordre d’importance des ingénieurs ?

Le prompt va devenir plus important que le code dans les 2 à 3 années qui viennent. Il y aura donc deux types de métiers très recherchés : les gens qui comprennent bien les architectures LLM et ceux qui seront capables de bien poser les questions, c’est à dire les chief prompt engineer.

Selon le Washington Post, ce métier pourrait être le prochain métier d’avenir. En quoi est-il si crucial ?

ChatGPT répond d’autant mieux qu’on a précisément exprimé ses besoins et qu’on a bien compris comment il fonctionne et comment il va répondre. Ainsi, quand on est pas satisfait d’un code, ChatGPT peut le réécrire, ce qui suppose de maîtriser à la perfection une certaine syntaxe tout en comprenant les domaines où il est excellent et très autonome, ainsi que ceux il est moins bon.

Ce qu’il faut retenir, c’est que nous faisons face à une révolution profonde de l’informatique. Les meilleurs spécialistes français du LLM gagnent tous plus d’un million d’euros par an, au moment où nous parlons. Il s’agit d’un changement radical en ce qui concerne la valeur et la hiérarchie des informaticiens. De plus, beaucoup de managers font en 3 jours ce que ChatGPT fait en quelques secondes, en mieux. Et avec la version 5 qui arrivera dans quelques mois ou en 2024, cela ne va pas s’arranger … Cela signifie qu’il faudra donc trouver des solutions de reconversion pour certaines personnes.

D’ailleurs, nous avons vu que ChatGPT 4 répond à l’examen du barreau américain mieux que 90% des jeunes avocats. Il y a quatre mois, ChatGPT 3.5 faisait partie des 10% des moins bons. Ainsi, nous pouvons penser que ChatGPT 5 sera le meilleur avocat au monde, il connaîtra tous les types de droits de tous les pays, et dans toutes les langues …

À Lire Aussi

L’IA, cette nouvelle ligne de front de nos guerres politiques

Alors que l’IA pourrait remplacer un certain nombre de métiers, réussir à parler comme il faut à ChatGPT va-t-il être plus important que tout ?

Deux qualités seront essentielles dans l’entreprise de demain : être capable de comprendre comment fonctionnent ChatGPT et ses équivalents et avoir une bonne culture générale. C’est ce qui permettra de faire la différence entre les individus.

Se poseront d’autres questions dans le futur : jusqu’où les LLM vont-ils progresser ? Depuis 48 heures, il y a une très grande angoisse dans la communauté informatique car on pense que dans un futur proche, l’IA dépassera l’homme dans tous les secteurs d’activités. C’est la raison pour laquelle le directeur technique et scientifique d’OpenAI a déclaré qu’il ne révélerait pas le code de ChatGPT, face aux nombreux dangers que cela pourrait représenter, s’il était récupéré par des gens hostiles par exemple. Il y a un mois, le cofondateur de ChatGPT, Sam Altman, a écrit un article expliquant qu’il pensait que l’intelligence artificielle forte puis la super-intelligence était relativement proche. Il implorait la communauté internationale de se saisir du sujet. Le jour de la sortie de cet article, tout le monde a rigolé, pensant qu’il faisait la promotion de ChatGPT sur le dos des peurs liées à l’intelligence artificielle forte. Mais depuis la sortie de ChatGPT 4, plus personne ne rigole … Les craintes d’un dépassement du cerveau humain par l’IA sont aujourd’hui bien présentes.

À Lire Aussi

La démocratie survivra-t-elle aux (énormes) biais de l’intelligence artificielle ?