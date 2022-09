Projet de loi immigration : reprendre la maîtrise de notre destin face au « Gouvernement des juges »

Seuls les dirigeants politiques, élus par le peuple au suffrage universel, bénéficient de la légitimité démocratique : l’émoi suscité par la récente décision de la Cour suprême des Etats-Unis, qui a révoqué son arrêt « Roe vs Wade » garantissant le droit des Américaines à l’avortement, en est la plus éclatante preuve. Les juges ont un rôle à jouer pour empêcher l’arbitraire du pouvoir politique et de l’administration, mais ce rôle ne doit pas lui-même être arbitraire, hors de tout contrôle démocratique. Enfin, beaucoup oublient de le rappeler, mais l’Etat de droit, c’est aussi et surtout l’application du droit !

Or, l’impuissance de l’Etat régalien choque régulièrement l’opinion publique et humilie toujours plus notre nation : un clandestin rwandais, sous le coup d’une obligation à quitter le territoire français (OQTF) en 2019, peut incendier la cathédrale de Nantes en 2020 et assassiner un prêtre en 2021 ; une djihadiste peut, aussitôt rapatriée de Syrie, porter plainte contre ses conditions de détention en France ; un prédicateur islamiste, dont le titre de séjour est arrivé à expiration, peut voir son expulsion suspendue par un juge administratif au motif que celle-ci porterait une «atteinte disproportionnée » à sa « vie privée et familiale », quand ce n’est pas au nom du risque de « mauvais traitements » dans son pays d’origine. Plus généralement, à peine 8% des OQTF ont été exécutées en 2020, d’autant que celles-ci deviennent caduques au bout d’un an, tandis que 96% des déboutés du droit d’asile resteraient sur le territoire national.

En réalité, les responsables politiques français se sont donc eux-mêmes dépouillés du pouvoir, ont eux-mêmes organisé leur propre impuissance, ont enchevêtré et ligoté l’Etat, lequel est désormais incapable d’assumer ses missions régaliennes essentielles. A tel point qu’en l’état actuel du droit, au nom d’une fausse interprétation des droits fondamentaux, aucune limitation sérieuse de l’immigration n’est envisageable : de même que les procédures d’éloignement du territoire sont devenues quasiment impossible, toute loi restreignant drastiquement les entrées serait immédiatement censurée par le Conseil Constitutionnel ou attaquée par les hautes juridictions européennes.

L’impuissance de l’Etat régalien est la cause de l’explosion des flux migratoires et de la montée de l’insécurité. Elle provoque l’abstention massive et fait souffler un vent de colère qui gonfle les scores des plus radicaux. Pourquoi voter pour les « partis de gouvernement » quand le pouvoir n’a plus le pouvoir ? Bien pire, elle remet en question la légitimité même de l’Etat, sape le « contrat social », favorise la désaffiliation nationale; de là les replis communautaires, le chacun pour soi, les revendications autonomistes et indépendantistes. Pourquoi compter sur un Etat faible qui ne remplit plus ses missions ? Ce déni de démocratie, quand 71% des Français se disent favorables à une « forte réduction de l’immigration sur le territoire », dont près de la moitié des électeurs de gauche, est porteur de grands dangers pour la cohésion nationale.

Et pourtant, des démocraties irréprochables, comme le Danemark, nous démontrent qu’il n’y a pas de fatalité : oui, quand le courage politique est au rendez-vous, il est parfaitement possible de reprendre en main la politique migratoire, de combiner Etat de droit et Etat régalien fort !

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé un débat national et un projet de loi sur l’immigration ; seule une révision de la Constitution, par la voie référendaire ou parlementaire, peut permettre de contourner ces obstacles juridiques, de retrouver l’esprit de notre Constitution, de rendre le pouvoir aux dirigeants politiques et de reprendre la maîtrise de notre destin. Toutes autres mesures seraient vouées à l’échec, ne seraient que vains symboles et artifices de communicants.